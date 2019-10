Louise Bourgeois' gigantische spin waakt over Museum Voorlinden

Spinnen zijn een terugkerend thema in het werk van Bourgeois, die leefde van 1911 tot 2010. Maar zoals blijkt uit de tentoonstelling heeft zij veel meer gedaan tijdens haar ongeveer zestig jaar durende carrière. Ze kreeg pas laat de erkenning die ze verdiende, zegt artistiek directeur Suzanne Schwartz: 'Zij was de eerste vrouw die een solotentoonstelling kreeg in het Museum Of Modern Art (MOMA) in New York. Dat gebeurde pas toen zij zeventig was. Ze kreeg toen pas de bekendheid die zij verdiende.'

Belangrijke thema's die de Frans-Amerikaanse kunstenares aanstipt in haar werk zijn volgens Schwartz haar slapeloosheid: 'Zij was soms drie, vier nachten aaneengesloten op en was alleen maar aan het tekenen. Zij had last van angstaanvallen. Dat is hier voelbaar, sommige werken kruipen onder je huid. Haar haat-liefde verhouding met haar vader en haar moeder zie je terug in haar werk, net als seksualiteit en erotiek. Die mix van thema's zie je door haar hele oeuvre heen en daar krijgen de bezoekers hier een hele goede indruk van.'

Traumatische ervaringen

De kunst helpt Bourgeois bij het verwerken van haar traumatische herinneringen en ervaringen. 'Haar moeder is ernstig ziek geweest en op jonge leeftijd overleden. Haar vader had een relatie met het kindermeisje. Zij wist dat, maar haar moeder ook. Ze vond het vreselijk dat haar ouders op die manier uit elkaar getrokken werden. Haar vader overleed van de ene op de andere dag. Door die haat-liefde verhouding had ze zelf ook problemen met haar eigen moederschap. Dat worstelen met die verschillende rollen is een voedingsbodem voor haar kunst.'

Foto: Omroep West

De makers van het televisieprogramma De Vloer Op, waarbij bekende acteurs door regisseur Peter de Baan onvoorbereid het podium worden opgestuurd om te improviseren, zijn zo geïnspireerd door het werk van Bourgeois dat ze in december in Museum Voorlinden zullen optreden. Schwartz: 'Vooral ook de thema's waarmee ze werken. Slapeloosheid, controle willen hebben, angst voelen, moederschap, seksualiteit en erotiek, faalangst. Je kunt je natuurlijk voorstellen wat er gebeurt als je daar acteurs op loslaat, dat geeft goud op de vloer.'