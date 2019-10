Ruim 1.600 boetes voor appen op de fiets: 'Supergoed resultaat, maar ook jammer'

Binnen de politie-eenheid Den Haag zijn de meeste bekeuringen uitgedeeld voor het gebruik van de telefoon op de fiets. Landelijk werden er in twee maanden 9248 boetes uitgedeeld, waarvan 1667 in de eenheid Den Haag. 'Een super goed resultaat', vindt de politie.

Met ingang van 1 juli dit jaar is het wettelijk verboden om elektronische apparaten zoals mobiele telefoons, vast te houden tijdens het fietsen. Een boete kost 95 euro. In de regio Den Haag is voor meer dan anderhalve ton aan boetes geïnd.

De politie is blij met het resultaat omdat 'we goed gehandhaafd hebben', legt een woordvoerster van de politie uit. 'We betreuren natuurlijk dat er in onze regio zoveel mensen nog appen op de fiets.' Om dat te veranderen is goede handhaving nodig en dat is volgens de woordvoerster gelukt. 'Bij al die bekeuringen geef je tegelijkertijd een waarschuwing aan de appende fietsers.'

Ook benadrukt de woordvoerster dat het hoogste aantal uitgeschreven bekeuringen in een regio niet hoeft te betekenen dat er het meeste overtredingen worden gemaakt. Hiervoor zijn in totaal 9.248 boetes verstuurd in de maanden juli en augustus. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid in een overzicht.

