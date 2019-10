Familie Meiland hysterisch na winnen Televizier-Ring: 'Er gebeuren zulke rare dingen'

Het tv-programma Chateau Meiland sleepte woensdagavond de Gouden Televizier-Ring in de wacht. De serie van de Noordwijkerhoutse kasteelheer Martien Meiland liet de langlopende programma's Beste Zangers en Expeditie Robinson achter zich.

'Nou kijk eens. Prachtig, die ring', kirt Martien terwijl hij de ring om zijn vinger schuift. 'Dit hadden we echt nooit kunnen bedenken', zegt hij voor de camera van de NOS. 'We gingen er echt blanco in. We dachten: we gaan gewoon een hele leuke avond meemaken. We gaan lekker ontspannen, niet op het Chateau, maar echt een soort feestje. Ja en weet je, je weet het niet. En dan krijg je dit! Dat we gewoon het podium op moesten.'

'Ik houd ervan'

Martien voelt zich als een vis in het water bij alle aandacht. 'Ik moet eerlijk bekennen: ik houd ervan. Maar ja, vrijdag staan we gewoon weer in de bedieningskleding. Maar van de winter gaan we dat huis verbouwen en dan staan we gewoon weer in werkkleding.'

Of dat tegenvalt? 'Nee, natuurlijk niet. Dat past toch bij ons', zegt Martien. Maxime: 'Daar zijn we eigenlijk het beste in: in dingen opknappen en mooi maken. Dat is denk ik wel ons ding, dus dat is wel leuk.'

'Een topjaar'

Ook de andere familieleden weten niet wat ze meemaken. 'Een topjaar, echt waar', zegt jongste dochter Maxime. 'Zeven, acht maanden geleden zaten we nog gewoon in Nederland, wisten we van niks en nu opeens staan we hier. Het is echt fantastisch.'

Haar moeder Erica stond me haar mond vol tanden toen ze het podium op werden geroepen. 'Ik dacht: Hoe kan dit? Wat gebeurt hier allemaal? Zo is het gewoon het hele jaar. Er gebeuren allemaal zulke rare dingen, het is ongelooflijk.'

