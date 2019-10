Nieuwe hoogspanningsmasten na jaren officieel in gebruik genomen

De nieuwe hoogspanningsverbinding door de Randstad, de 380 kV Noordring is donderdagochtend officieel in gebruik genomen. Het is volgens TenneT een belangrijke slagader voor de Nederlandse elektriciteitsvoorziening en voor de transitie naar duurzame energie.

De nieuwe verbinding is met een lengte van 60 kilometer het grootste project van TenneT op land in Nederland. Het sluitstuk waarmee een zogenoemde ringstructuur is gerealiseerd in de Randstad. Mocht er een calamiteit optreden, dan kan de stroom via de andere kant worden getransporteerd. Dat vergroot de leveringszekerheid, zegt de stroomleverancier.

Het project om van de 'traditionele' hoogspanningsmasten over te schakelen op de 380kv was niet onomstreden. De bouw van Randstad 380kV startte in augustus 2011. Voor die tijd was er veel weerstand van mensen die langs het traject woonden waar de hoogspanningsleiding bovengronds gebouwd zou worden. Acties leidden ertoe dat ruim 10 kilometer hoogspanningskabel tussen Delft en Pijnacker onder de grond werd aangelegd.

Open dag

Nu het hele traject in gebruik is genomen, houdt TenneT een open dag. Die wordt zaterdag 12 oktober gehouden in het informatiecentrum in Leiderdorp. Er zijn fietsroutes uitgezet en er zijn allerlei andere activiteiten te doen.