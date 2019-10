Museumdirecteur Johan wil begraven worden in een melkpak

Johan heeft jarenlang zijn eigen melkmuseum gehad in het dorp. Hij draagt een Campina-petje en vertelt graag over zijn verzameling. Toch had de oud-chauffeur geen melkboer willen zijn. 'Nee, dat is voor een ander weggelegd. Ik ben altijd chauffeur geweest in de zuivel en dat beviel mij uitstekend.'

Bijna een jaar geleden is Johan gestopt met het museum. 'Ik heb altijd tegen mijn vrouw gezegd: als ik 70 ben, dan stop ik. En op een gegeven moment werd ik 70 en heb ik gezegd: stekker eruit. Niemand had het gedacht, ik heb het altijd een beetje stilgehouden. Ik heb uiteraard veel plezier gehad, maar op een gegeven moment moet je kiezen: ga je door of ga je stoppen.'

'Wil je een melkmachine hebben?'

Maar de spullen staan er nog. 'Als je een melkmachine wil hebben: hier staat er eentje. Hij werkt nog en kan ook doppen maken.' Maar wie wil een melkmachine hebben? ‘Ja, dat vraag ik mij ook af. Maar ik zie wel, misschien krijg ik er wel 2000 euro voor.'

In de hoek van de schuur staat oude melkboer-auto. 'Als ze een heel goed bod geven voor de wagen, dan gaat die ook weg. Ik zet geen prijs daarvoor neer.' Wat de gek er voor geeft? 'Dan moet die wel goed gek wezen, anders gaat die niet weg. Die camper gaat 16 kilometer per uur, dus dan moet je een heel lange vakantie hebben.'

Begraven in een melkpak

Zijn allerlaatste rit wil Johan graag op een melkkar maken. De kist moet dan in de vorm van een melkpak. 'Dat ben ik echt van plan. Ik ben serieus. Ik zit al vaak te tekenen hoe dat straks moet gebeuren. Dat geeft toch niet? Je moet vooruitkijken, zeg ik altijd maar.'

