'Waarnemer Johan Remkes stopt veel eerder in Den Haag dan gedacht'

De waarnemend burgemeester van Den Haag, Johan Remkes, blijft tot uiterlijk 1 juli volgend jaar. Dat heeft Remkes in donderdagavond in een gesprek met de fractieleiders in de gemeenteraad meegedeeld. De termijn is opmerkelijk omdat de commissaris van de koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, eerder deze week meerdere malen heeft verklaard dat het nog wel een jaar kan duren voordat in Den Haag een definitieve opvolger van Pauline Krikke kan worden geïnstalleerd.

Remkes wordt vrijdag aan het begin van de middag tijdens een besloten bijeenkomst op het provinciehuis door de commissaris geïnstalleerd als waarnemend-burgemeester van Den Haag. Aan het einde van de middag is er dan in het stadhuis een kennismaking met de gemeenteraad.

Woensdagmiddag was er al een gesprek tussen hem en de fractievoorzitters. Daar verklaarde Remkes dat hij dat hij beschikbaar is tot 1 juli, melden meerdere bronnen het in het Haagse stadhuis. ‘Dat heeft hij met zijn vrouw afgesproken’, aldus één van hen. Bovendien heeft hij ook al aangekondigd dat hij niet de hele vergadering van de raad onafgebroken de voorzittershamer zal hanteren. Hij last namelijk 'op gezette tijden' even een rookpauze voor zichzelf in.

Niet overhaast

Dit terwijl Smit de fractieleiders eerder deze week nog had gezegd dat Remkes langere tijd moest aanblijven. Maandag verklaarde de commissaris na afloop van het gesprek met de fractieleiders dat hij pas aan het einde van het voorjaar de procedure voor het benoemen van een definitieve burgemeester wil beginnen. 'We nemen te tijd om niet even overhaast stappen te zetten.'

Gisteren lekte via Omroep West uit dat hij dat ook had gezegd in het gesprek met fractievoorzitters. 'U mag van mij verwachten dat ik de periode van de waarnemer niet onnodig rek, want ik zie natuurlijk ook wel dat het goed is als er op niet al te lange termijn gewoon weer een vaste burgemeester In Den Haag komt. Maar het is ook goed voor de buitenwacht. Ik weet niet of er veel interesse zal zijn op dit moment. Dat er kandidaten zijn die zeggen: nou, weet je wat, dat lijkt me nou echt een gezellige stad om burgemeester te worden. Dus ik denk dat het ook verstandig is voor de visvijver, om het maar zo te zeggen. Zodat kandidaten de indruk krijgen dat het in Den Haag weer een beetje tot bedaren is gekomen', zei hij letterlijk.

Veel eerder

Omdat het minstens een half jaar duurt voordat een procedure voor het benoemen van een burgemeester is afgerond, betekent dit in de praktijk dat Den Haag veel eerder dan gedacht op zoek moet naar een nieuwe burgemeester.

In het oorspronkelijke tijdschema van de commissaris zou de procedure pas rond de zomer beginnen. En omdat die minstens een half jaar duurt, zou een definitieve burgemeester dan eind volgend jaar kunnen worden benoemd. Nu moet dat dus al in de zomer van 2019 gebeuren. Daarom zou het opstellen van een profielschets – het begin van een procedure - eigenlijk al in januari volgend jaar moeten beginnen.

Onbepaalde tijd

Een woordvoerder van de provincie zegt in een reactie dat een waarnemer voor onbepaalde tijd wordt aangesteld. En dat de datum van 1 juli hem 'niet bekend' is. Volgens hem wordt op een later moment in overleg met de minister van binnenlandse zaken de procedure voor het benoemen van een nieuwe burgemeester in werking gezet.

Den Haag heeft een nieuwe burgemeester nodig omdat de vorige, Pauline Krikke, afgelopen zondag bekend maakte per direct haar functie neer te leggen. 'Het debat over mijn toekomst, zit het debat over de toekomst van Den Haag in de weg', verklaarde zij toen in een filmpje op Instagram. De dagen daarvoor was gebleken dat er in de gemeenteraad vrijwel geen steun meer was voor Krikke na een zeer kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het vreugdevuur in Scheveningen, afgelopen jaarwisseling.