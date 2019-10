Hefbrug Boskoop dreigt in te storten, brug per direct dicht

Het is nog niet bekend hoe lang de stremming gaat duren. De provincie is in overleg met de aannemer over maatregelen.

'Er is geconstateerd dat de hefbrug Boskoop zonder het nemen van maatregelen op dit moment constructief onveilig is', meldt de provincie. Bij het laatste groot onderhoud van de brug zijn geen verstevigingen aangebracht. Dat had volgens de provincie wel moeten gebeuren. Aangezien er toen geen maatregelen zijn getroffen is de brug nu gevaarlijk. Dat is gezegd op een persconferentie van gedeputeerde Floor Vermeulen.

Bruggen Waddinxveen en Alphen wel veilig

Ook is er met spoed onderzoek gedaan naar de staat van de bruggen in Waddinxveen en Alphen aan den Rijn. De Alphense wethouder Kees van Velzen laat donderdagavond aan mediapartner Studio Alphen weten dat die bruggen veilig zijn.

Automobilisten kunnen omrijden via Waddinxveen | Kaart: Google maps

Automobilisten kunnen omrijden via Alphen aan den Rijn | Kaart: Google Maps

Pendelbussen en een pontje

De brug in Boskoop is een belangrijke doorgangsweg in het dorp. Het is de enige plek waar Boskopers de Gouwe kunnen oversteken. Donderdagavond zijn twee pendelbussen gaan rijden die voetgangers naar de andere kant van het water brengen. Er gaat ook een pontje varen. De verwachting van het crisisteam van de provincie ter plaatse is dat dit bootje ook donderdagavond nog in de vaart komt. Er wordt gezocht naar een goede plek om aan te leggen.

Aan het begin van de avond stonden mensen te kijken de afgesloten hefbrug. Over de reden doen de wildste verhalen de ronde. Ook maken ze zich zorgen over het omrijden.