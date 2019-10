Pesthuis Leiden verkocht: er komt een foodhall

Het Pesthuis in Leiden is verkocht. Na een uitgebreide selectie- en verkoopprocedure heeft het Rijksvastgoedbedrijf het monumentale complex verkocht aan Citystone Group uit Amsterdam. Er komt onder meer een foodhall in.

Het Pesthuis was in gebruik bij museum Naturalis. Maar toen dat werd verbouwd was het complex niet meer nodig. Het Rijksvastgoedbedrijf besloot het in de verkoop te doen, maar stelde wel eisen. Zo moest het een publieke functie behouden en de koper moest aantonen dat het ervaring had met de exploitatie van dit soort bijzondere panden. De inschrijving startte eind januari 2019. Alle plannen zijn vervolgens gewikt en gewogen en de de beste vijf mochten een bod uitbrengen.

Uiteindelijk is daar dus Citystone Group uitgekomen. Volgens een woordvoerder van het Rijksvastgoedbedrijf gaat dit bedrijf het Pesthuis samen met twee architecten omvormen tot een publiek gebouw waarin allerlei functies worden gecombineerd. Centraal thema is volgens hem 'ontmoeten'. Er zou een foodhall moeten komen, maar ook appartementen, horeca en kunst en cultuur. Hoe het er allemaal precies uit komt te zien wordt in november duidelijk. Op dit moment worden de laatste puntjes op de i gezet. Het pand wordt in november overgedragen aan de nieuwe eigenaar.