345.000 euro voor restauratie Romeinse schepen

Het Mondriaan Fonds heeft 345.000 euro beschikbaar gesteld voor het restaureren van de Romeinse schepen die in de jaren zeventig werden gevonden op een terrein in Zwammerdam. Dat is zaterdag in het Alphense openluchtmuseum Archeon bekendgemaakt op dag twee van de Nationale Archeologiedagen. Daar is de restauratie van het eerste Zwammerdamschip afgerond. Cultuurminister Ingrid van Engelshoven nam een kijkje bij deze laatste restauratiewerkzaamheden.

'Het eerste schip is nu volledig gerestaureerd', zegt Janneke Berkelbach, directeur van de Stichting Nationale Archeologiedagen. 'Tegelijkertijd is het startschot gegeven van de herstelwerkzaamheden van een ander Zwammerdamschip.'

Volgens haar waren zaterdag zo'n 150 belangstellenden aanwezig bij het afronden van de eerste restauratie in het Archeon. Over de totale opkomst gedurende de eerste twee archeologiedagen kon zij nog niets zeggen. Vorig jaar kwamen in drie dagen tijd 56.000 mensen op het evenement af.

Proeven aan het vak

Bezoekers van ruim 350 activiteiten over het hele land kunnen tijdens de Nationale Archeologiedagen pronkstukken uit Nederlandse bodem aanschouwen en proeven aan het vak van archeoloog. Zij kunnen zelf op zoek naar bodemschatten en ook zijn er lezingen, workshops, fiets- en wandeltochten, bijzondere tentoonstellingen en theaterstukken.

In het Archeon is bijna twee jaar gewerkt aan de Zwammerdam II, die uit enkele tonnen eikenhout bestaat. 'Dat is geconserveerd in polyethyleenglycol, een soort kaarsvet', vertelt archeoloog en projectleider Tom Hazenberg. 'En dat hout hebben we heel netjes in de vorm gelegd. Dat betekent dat we eigenlijk een schip aan het bouwen zijn met authentiek Romeins hout.'

Met een hakbijl bewerkt

Alle ontbrekende delen zijn aangevuld met nieuw eikenhout. Dat is met een hakbijl bewerkt door scheepstimmerman Alexander de Vos. 'Je zou denken: wat een armoe, met zo'n bijl', zegt hij. 'Maar nu merk je dat die oude methoden helemaal geen armoe zijn. Het gaat mooi en snel. We gebruiken ook wel machines, maar voor dit soort werk is een gewone bijl hartstikke efficiënt.'

Er is met uiterste precisie aan gewerkt, benadrukt Hazenberg. 'Deze schepen zijn van zeer grote betekenis, dus we moeten er voorzichtig mee omgaan. Het is een rijkscollectie, die hoort in dezelfde reeks als de schilderijen van Rembrandt.'

