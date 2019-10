Kaag en Braassem ziet nieuwe fusie niet zitten: 'Dat ligt gevoelig'

'Fusie, doen we het wel of doen we het niet?' Die vraag staat later deze maand centraal tijdens een inwonersavond van de politieke partij Samen voor Kaag en Braassem (SvKB). Maar als het aan de gemeenteraad ligt, gaat Kaag en Braassem in de nabije toekomst helemaal niet fuseren. 'Het onderwerp ligt gevoelig.' Concrete fusieplannen met een buurgemeente zijn er nog niet, het gaat om een eventuele fusie in de toekomst.

Het is inmiddels bijna elf jaar geleden dat Kaag en Braassem ontstond na een fusie van Alkemade met Jacobswoude. De gemeente zoek tegenwoordig steeds vaker de samenwerking op met andere gemeenten, omdat het individueel te weinig slagkracht heeft. Zo is ICT uitbesteed aan Alphen aan den Rijn en werkt Kaag en Braassem met Alphen en Nieuwkoop in Rijnlandverband samen op het gebied van (jeugd)zorg, werk en inkomen.

'We zijn een gezonde plattelandsgemeente, die zelfstandig functioneert', vindt Ger van Emmerik, fractievoorzitter van SvKB. 'Het gaat nu naar volle tevredenheid. Maar we moeten onze kop niet in het zand steken voor ontwikkelingen in de toekomst.'

Beladen thema

Op donderdag 24 oktober (20.00 uur) is café Die Twee in Woubrugge het decor voor een bijeenkomst over dit beladen thema. Het bestuur van SvKB organiseert de avond om te peilen hoe inwoners tegen een eventuele fusie aankijken, daarmee vooruitlopend op het feit dat gedurende de huidige regeerperiode is afgesproken om bestaande samenwerkingen met andere gemeenten te toetsen.

Volgens Van Emmerik heeft het partijbestuur een 'prikkelende stelling' bedacht voor de discussieavond om het onderwerp bespreekbaar te maken. Maar als raad vergaderen over een gemeentelijke herindeling, daar is Van Emmerik geen voorstander van.

'Ver van inwoner af'

'Als je al voor een fusie zou zijn en de discussie wil aanzwengelen, dan vind ik deze aanpak niet heel handig', reageert Ruud van der Star namens PRO Kaag en Braassem, samen met SvKB de grootste gemeentelijke partij. 'Die inwonersavond wordt niet voor niks georganiseerd.'

Zijn fractie is fel tegenstander van fuseren en wil dat Kaag en Braassem een zelfstandige gemeente blijft. 'Het is een onderwerp dat vrij gevoelig ligt. Ik vind dat we het in Kaag en Braassem goed op orde hebben. Bij een fusie moet je je afvragen of je niet te ver van de inwoner af komt te staan.'

Schaalvergroting

Bewoners raadplegen over een dergelijk onderwerp ziet VVD’er Jan van der Geest niet zitten. Hij ziet de noodzaak van een fusie niet. 'Dat zou ook zeer strijdig zijn met het regeringsbeleid. Misschien moeten we in de toekomst wel meer gaan samenwerken met andere gemeenten', oppert hij.

Voor vrijwel alle partijen is fusie geen verboden woord. 'Wel een gevoelig woord. Dat merk je ook bij inwoners', merkt Nick van Egmond (D66) op. 'Een gemeentelijke herindeling is absoluut niet aan de orde. Ik zie geen aanleiding waarom schaalvergroting voor verbetering zou kunnen zorgen.'

'Kaartavonden mee vullen'

Als enige partij noemt het CDA fuseren wél een verboden woord. 'Wij zijn tegen een fusie', zegt fractievoorzitter Anja de Rijk. 'Dat zou heel zonde zijn. Vanuit de provincie wordt geen enkele druk uitgeoefend. Het gemeentebestuur is op een goede manier bezig om de toekomst aan te kunnen.'

SvKB-voorman Van Emmerik denkt de aankomende inwonersavond in elk geval flink wat gespreksstof op kan leveren. ‘Dit zijn discussies waar je kaartavonden mee kunt vullen. Dat is ook de insteek’, besluit hij.

