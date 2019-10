Pontonbrug in Boskoop rond middernacht klaar, ondernemers overwegen schadeclaims

De rivier Gouwe loopt dwars door Boskoop heen. Het dorp heeft maar één brug, en aan beide kanten van de Gouwe voorzieningen als winkels en basisscholen. 'Mensen moeten dus constant over de brug', vertelt verslaggever Menno Tamming. 'En nu blijkt dat deze brug al 20 tot 25 jaar onveilig is geweest. Dat is iets wat heel kwalijk wordt gevonden en voor veel boosheid en irritatie zorgt.'

'Het is een ramp voor Boskoop als dit maanden gaat duren', reageert Ernst-Jan Straver, gemeenteraadslid voor de PvdA. 'Voor het verkeer van oost naar west, voor de boomkwekers, maar ook voor mensen in het dorp die niet meer in het centrum kunnen komen. Dat is dramatisch voor de winkeliers, de tuinders en de bewoners hier.'

Feestdagen

Ook Sander Jongejan, voorzitter van de winkeliersvereniging, noemt het een ramp dat de brug mogelijk maanden dicht is. 'Er komt een belangrijke periode voor ons aan met alle feestdagen. Dat levert een behoorlijke schadepost op voor de meeste winkeliers in het centrum, want de kans is groot dat mensen nu wegtrekken naar andere dorpen om te gaan winkelen. Als er door de provincie fouten zijn gemaakt dan moeten we zeker gaan kijken of we een schadeclaim in kunnen dienen, want dit is een grote schadepost voor ons.'

De hefbrug in Boskoop is identiek aan die in Waddinxveen. Bij allebei de bruggen is aan de zijkanten een voetpad aangelegd. In Waddinxveen is vervolgens de staalconstructie verstevigd om het verzwaarde wegdek te kunnen dragen. In Boskoop is dat niet gebeurd, waardoor de brug nu niet meer veilig is. De provincie gaat uitzoeken hoe dit kan.

'Veiligheid voor alles'

Nadat begin dit jaar roest bij de brug in Boskoop is geconstateerd, heeft de provincie onderzoek laten doen naar de brug. Uit de second opinion bleek donderdagmiddag het dreigende gevaar. Voor de provincie reden om de brug direct te sluiten. 'Veiligheid gaat voor alles. Ik neem nu liever een te zware maatregel dan dat er een ongeval gebeurt, terwijl we nu weten dat de brug onveilig is', liet gedeputeerde Floor Vermeulen donderdagavond tijdens een persconferentie weten.

Wachtende kinderen voor het pontje bij Boskoop. | Foto: Omroep West/Menno Tamming

De afsluiting van de brug kan enkele maanden duren, zo liet Vermeulen weten. De provincie gaat kijken hoe het de overlast voor de inwoners zo klein mogelijk kan maken. Donderdagavond begon een veerpontje te varen voor fietsers en voetgangers. Een pontonbrug is in de maak en zou vrijdagnacht gereed moeten zijn.

Omrijden via Waddinxveen

Voor het wegverkeer is er geen andere optie dan omrijden via Waddinxveen of de N11 bij Alphen aan den Rijn. Op vrijdagmorgen was het in Boskoop rustig met auto's, maar was het bij Waddinxveen druk bij de brug. Ook voor de scheepvaart is de Gouwe afgesloten. Dit betekent dat boten van en naar Alphen om moeten varen via het Amsterdam-Rijnkanaal. Dat kost een extra vaardag.

Economisch gezien is de hefbrug ook van belang. 'Naast het wegtransport van bloemen en planten van veel van de telers uit deze regio, raakt deze buitengebruikstelling ook het vervoer van goederen zoals zand, grind en containers met binnenvaartschepen hard', aldus directeur Machiel van der Kuijl van logistieke ondernemersvereniging Evofenedex. 'De ondernemers begrijpen het besluit wel, maar het is toch wonderlijk dat de monitoring van het onderhoud hier blijkbaar niet op orde is, wat een acute afsluiting noodzakelijk maakt.'

De brug bij Boskoop is afgezet voor al het verkeer. | Foto: Omroep West/Menno Tamming

Hulpdiensten belemmerd

Ook hulpdiensten worden belemmerd door de dichte overweg, zo bleek vrijdagochtend: voor een melding van een gaslek in de Gouwestraat (aan de oostkant van de Gouwe), moest de brandweer uit Alphen aan den Rijn uitrukken. De Boskoopse brandweerkazerne ligt namelijk aan de westkant van het water.

Gelukkig zijn er in Boskoop ook nog inwoners die de humor van dit alles kunnen inzien. Zo stond er vanochtend een bijzondere advertentie op Marktplaats:

Bron: Marktplaats.

