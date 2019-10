Loosduinse Puchclub woedend over dieselverbod: 'We willen ook naar het Binnenhof gaan'

Oude brommers mogen vanaf 2021 Den Haag niet meer in. Tot grote woede van Sam Develing van de Loosduinse Puchclub. 'Ze helpen de hobby van een groot aantal mensen de filistijnen in.'

De gemeente gaat oude dieselauto's en brommers weren om de luchtvervuiling in de stad tegen te gaan. Develing snapt niets van die maatregel. 'Het is niet normaal dat ik in Loosduinen niet mag rijden, maar als ik de straat uitrij naar het Westland, dan mag het weer wel.'

Dieselauto's worden in tegenstelling tot de brommers alleen in de binnenstad geweerd. 'Dat snap ik wel', zegt Develing. 'Dat is voor de brommers ook geen probleem. Wij komen toch niet echt in het centrum, alleen met Kauwe Klauwe.' Deelnemers van die jaarlijkse brommerrit kunnen overigens opgelucht ademhalen: voor oldtimers op twee wielen wordt tien weekenden in het jaar een uitzondering gemaakt.

Alternatieve brandstof

De Loosduinse puchclub heeft nog geprobeerd om wethouder Liesbeth van Tongeren op andere gedachten te brengen. 'In dat gesprek hebben we aangegeven dat we een alternatieve brandstof hebben die geen fijnstof uitstoot en je nauwelijks ruikt, maar dit werd direct terzijde geschoven. Het enige is dat we tien weekenden per jaar door Den Haag mogen rijden, maar de meeste leden zijn gepensioneerd en hebben veel vrije tijd. Die willen ook op een woensdagmiddag kunnen rijden als het mooi weer is.'

Develing is niet van plan zich neer te leggen bij het besluit van de gemeente. 'We gaan ons nog zeker laten horen. We willen net als de boeren naar het Binnenhof gaan. Ik ga mijn hobby niet laten afpakken.'