'Laten we na anderhalf jaar het regenboogakkoord ook eens gaan uitvoeren'

Toen Voorwald vrijdag van haar huis naar het Centraal Station in de Sleutelstad liep, zag ze dat er wel wat punten uit het regenboogakkoord zijn uitgevoerd. 'Het is vandaag Coming-Outdag en ik zag al regenboogvlaggen hangen aan de gebouwen. Dat valt onder zichtbaarheid.'

Zichtbaarheid is dus één van de punten die in het regenboogakkoord staat, maar wat houdt zo'n overeenkomst precies in? 'Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen hebben alle Leidse partijen een groot document ondertekend', vertelt Voorwald. 'Daarin staan vijftien á twintig punten waarop de partijen zich extra gaan inzetten voor de LHBTI-gemeenschap.'

Roze loper

'Dan moet je denken aan extra ondersteuning aan bejaardentehuizen voor het behalen van de roze loper', weet de Leidse liberaal. 'Maar ook dat er LHBTI'ers in informatiefolders van de gemeente staan. En natuurlijk is veiligheid belangrijk. Bij evenementen van de gemeenschap moet daar extra op worden ingezet en het doen van aangifte moet makkelijker worden gemaakt.'

Want het is volgens Voorwald nog steeds niet veilig genoeg in Nederland. 'Er is nog steeds geweld tegen LHBTI'ers. Ook in Leiden. Een jaar geleden heeft er iemand klappen gehad omdat hij homo was, maar het gebeurt natuurlijk vaker.'

Alyssa Voorwald van de VVD in Leiden | Foto: VVD Leiden

'Liever gisteren dan vandaag'

De uitvoering van het akkoord gaat dus nog niet van een leien dakje volgens de Leidse. 'Er is ons toegezegd dat we binnenkort over het regenboogakkoord om tafel gaan zitten. Dat is prima, maar dan gaat het nog even duren voordat er beleid kan worden gemaakt. Want iedereen heeft een verschillende mening over hoe we het moeten aanpakken en dat kost ook weer tijd. Ik heb liever gisteren dan vandaag dat we erover gaan praten.'

LEES OOK: Anita kwam in Suriname uit de kast: 'Ik kreeg winti-healing omdat ik lesbisch ben