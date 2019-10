‘Studio Den Haag’ of ‘Spider’ vinden Hagenaars ook mooie namen voor cultuurcomplex

Van 800 ideeën naar één naam voor het nieuwe onderwijs- en cultuurcomplex. De bedenkers van ‘Amare’ hebben er een tijdje over gedaan om tot die keuze te komen. Want iedereen praat mee: van cultuurkenners tot aan marketingdeskundigen. En uiteindelijk rolt er die ene uit, ‘En die mag je mooi vinden, of niet’, zegt Robert Jan Heyning van het bureau dat de naam bedacht.

De bouwvakkers op de werkplaats van het complex hadden er zo hun eigen ideeën over. ‘Ja, toch iets met Hague erin’, zegt er één. Maar Amare? ‘Nee, niemand had die naam op zijn lijstje staan.’ Heyning is in ieder geval overtuigd dat de naam belangrijk wordt. ‘Ik denk dat als het gebouw straks af is, Amare een sterk merk zal worden.’

Gemeenteraad moet nog besluiten

Hoe de gemeenteraad van Den Haag tegen de nieuwe naam aankijkt, moet nog blijken. Formeel moet deze namelijk nog akkoord gaan met 'Amare', zo blijkt uit een brief aan de gemeenteraad. Als iemand denkt nog snel een website of eigen instelling te starten met diezelfde naam, dan komt diegene bedrogen uit. Amare is geregistreerd bij het Benelux Bureau voor het Intellectuele Eigendom en inmiddels heeft het huis voor de podiumkunsten een eigen website.