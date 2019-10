Advocaten willen vrijspraak voor verdachten aanslagen Delft

'Ik zeg maar één ding en dat is dat ik het niet heb gedaan', aldus een stellige Dean P. Justitie houdt hem en zijn medeverdachte Michael B. verantwoordelijk voor twee aanslagen met handgranaten bij coffeeshops in Delft op 17 mei 2018. Daarbij raakte een voorbijganger licht gewond. Beide mannen ontkennen hierbij betrokken te zijn en dus pleiten hun advocaten vrijdag voor vrijspraak. Donderdag eiste justitie nog 12 en 8 jaar cel.

In de periode van mei 2018 tot en met oktober 2018 wordt de binnenstad van Delft opgeschrikt door een reeks aan geweldsdelicten. Steeds lijken de coffeeshops The Game en The Future doelwit te zijn. Politie en justitie onderzoeken nog of de verschillende incidenten met elkaar in verband staan. Maar tot op heden is die link nog niet gevonden.

De 42-jarige B. en de 24-jarige P. staan terecht voor de aanslag op 17 mei 2018. De politie krijgt die bewuste ochtend rond 05.15 een melding binnen dat er knallen zouden zijn gehoord bij de eerder genoemde coffeeshops. Later blijkt dat het gaat om granaten die zijn gevuld met metalen balletjes die werkelijk alle kanten op schieten. Een voorbijganger raakt gewond.

'Ik was continu bij een dame'

Volgens het Openbaar Ministerie hebben de verdachten dit op hun geweten. In juni loopt het tweetal tegen de lamp tijdens een controle in Noordwijk. Bij het doorzoeken van hun auto vindt de politie wapens, een masker en een sporttas. Deze spullen zouden overeenkomen met de spullen die zijn gebruikt bij de aanslagen op 17 mei 2018.

Daarnaast zit er dna van Michael B. op delen van de ontplofte explosieven. Logisch, zegt zijn advocaat, want zijn cliënt zou voor geld wapens vervoeren. B.: 'Ik ben daar niet trots op en ik neem daar alle verantwoording voor, maar in Delft ben ik niet geweest. Ik was continu bij een dame.'

'De eis is buiten proportie en moeilijk te plaatsen'

Dean P. zou volgens het OM de scooter hebben bestuurd waarmee de daders van de aanslag op de vlucht gingen. De officier van justitie wijst op de schoenen die de bestuurder aan had. Die schoenen komen overeen met schoenen die bij P zijn gevonden en waarop zijn dna is aangetroffen. P’s advocaat is niet onder de indruk. 'In de afgelopen periode heeft zo’n beetje iedereen die schoenen aangeraakt. En daarnaast zijn het ook helemaal geen bijzondere schoenen. En ik kan het weten want ik ben een sportschoenliefhebber.'

Op de strafeis reageren beide advocaten vrijdag hetzelfde. 'Ik kan de officier hier totaal niet volgen. Deze eis is buiten alle proportie’, vindt de advocaat van Dean P. Haar collega is het met haar eens en vult haar aan: ‘De eis is moeilijk te plaatsen.'

Vrijdag 25 oktober om 13.00 uur doet de rechter uitspraak.