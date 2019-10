Rijnsburgse Boys speelt goed maar is er nog niet: 'We hebben nog te weinig controle'

Eén van de spelers die ten opzichte van het mislukte vorige seizoen een goede vorm etaleert, is middenvelder Jeroen Spruijt. Hij scoorde zelf twee goals en was goed voor twee assists. 'Ik ben best tevreden met deze start. Ten opzichte van vorig seizoen merk ik dat ik meer gewend ben', zegt Spruijt, die bezig is aan zijn tweede seizoen in Rijnsburg.

'De overstap Westlandia (derde divisie zondag) naar Rijnsburg (tweede divisie) is toch best groot gebleken. Dat zit hem met name in de handelingssnelheid en het fysieke. Ik ben daar nu veel meer aan gewend en het gaat me nu goed af.'

Te weinig controle

Rijnsburg stapt zaterdag in de bus voor de verste uitwedstrijd van het jaar: HHC Hardenberg-uit. Ondanks de goede start van het seizoen, is er bij trainer Henk Wisman geen hosanna-gevoel. 'Ik kan me voorstellen dat dat er misschien wel bij de buitenwacht is. Maar bij mij en de technische staf is dat anders. Ik vind dat wij in onze wedstrijden te weinig de controle over de wedstrijd hebben. De wedstrijd tegen GVVV-uit (3-4) heb ik in de tweede helft ongeveer een half uur het voetbal gezien dat ik graag wil zien.'

LEES OOK: Voormalig FC Den Haag-kerstboomspits Heini Otto: 'Necid of Kramer? Ik houd van spelers als Kramer'