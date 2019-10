Hardleerse man met losse handjes voor de rechter: 'Is goed mevrouw, nee mevrouw, ja mevrouw'

'Ik heb al zes keer vastgezeten en iedere keer gaat het met haar fout, mevrouw. Met mijn huidige vriendin wordt het nooit vechten, mevrouw.' Het is al de zoveelste keer dat Bo uit Den Haag voor de rechter staat. Twee weken geleden was het weer raak en zou hij zijn ex-vrouw Marieke ten overstaan van hun dochters hebben geslagen.

Bij binnenkomst kijkt de 31-jarige verbaasd om zich heen. De rechter: 'Ja de zaal zit vol met studenten.' Bo: 'Ok, is goed mevrouw, goedemiddag.' En hij gaat zitten. De rechter vraagt wat er nu precies is gebeurd afgelopen dinsdag 1 oktober. Bo, vuilnisman, vertelt dat hij die bewuste dag een uitvaart had van zijn collega. 'Ik was emotioneel mevrouw, dus ik zocht troost bij mijn ex.' Hij rijdt naar het huis van Marieke. Ze laat hem binnen, geeft Bo een biertje en hoort hem aan. Bo: 'Maar op een gegeven moment zei ze:' Ja, nou weet ik het wel weer hoor. Houd er nu maar over op over je collega.'

Daarmee slaat de vlam in de pan. Volgens Marieke krijgt ze een klap tegen de linkerkant van haar achterhoofd. Hun dochters van 10 en 11 jaar oud zouden volgens haar hebben geroepen: 'Pappa, pappa ga weg en houd op!'Bo zou een glazen tafel kapot geslagen hebben. Uiteindelijk sluiten de moeder en haar dochters zich op in het toilet. Marieke: 'Ik was doodsbang voor hem.'

'Puppedepupp even rustig aan meneer'

'Klopt niet mevrouw. Ik ben er zelf bij geweest. Zij sloeg mij met een asbak en toen viel ik achterover op de glazen tafel.' Zijn advocaat laat meerdere foto’s zien van een snee boven Bo’s oog. Bo verzucht: 'Zo gaat dit nu altijd, mevrouw.' Hij legt uit dat hij zijn ex-vriendin al kent sinds zijn zeventiende jaar. Inmiddels heeft hij een nieuwe vriendin met wie hij een zoontje van vijf jaar heeft.

'Als het dan altijd zo mis gaat, waarom ging u dan niet naar uw huidige vriendin voor troost', vraagt de rechter. De vuilnisman gaat rechtop zitten en roept met luide stem: 'Ja, dat weet ik ook niet mevrouw!' De rechter: 'Puppedepupp, even rustig aan meneer.' Bo bedaart. 'Sorry mevrouw, ik heb al eerder agressie training gehad dus ik weet dat ik rustig moet blijven mevrouw.'

Een contactverbod zodat Bo uit de buurt van zijn ex blijft

De officier wil dat Bo twee weken de gevangenis in gaat en als het weer mis gaat nog eens zes weken. Ook wil ze dat Bo de schade voor de tafel betaalt. Die zou volgens Marieke 500 euro zijn. Bo barst in lachen uit. '500 Euro, ik heb dat plastic ding gewoon zelf voor 185 euro bij de kringloop gehaald, mevrouw. Je kunt hem zo buigen mevrouw.'

Ook van een lange gevangenisstraf wordt Bo op zijn zachts gezegd niet blij. 'Dan ben ik mijn werk kwijt. Voor mij is het juist goed als ik achter de wagen loop. Daar kan ik mijn energie kwijt. 'Dat snapt de rechter ook, maar ja dit is niet de eerste keer. En dus gaat ze mee met de eis van de officier. Daarnaast mag Bo niet meer in de buurt van zijn ex komen en krijgt hij een contactverbod.

'Misschien voortaan proberen iets meer zen'

De zaak is beklonken en Bo wenst de zaal met studenten nog een fijne dag. De parketpolitie neemt hem mee, maar net voordat hij door de deur naar het cellencomplex gaat, heeft de rechter nog wel een tip. Ze spreidt haar armen en houd haar wijs - en duimvinger bij elkaar. 'Misschien voortaan proberen iets meer zen. ' Bo: 'Is goed mevrouw. Doe ik mevrouw.'

In het kader van de privacy zijn de namen gefingeerd.

Dit is een artikel in de reeks 'Bij de politierechter'. Meer verhalen lezen?