Botenbrandstichter uit Maasland blijft nu voorlopig wél in cel

Driemaal is geen scheepsrecht voor Maaslander Ferass A., die wordt verdacht van een serie bootbranden in Maasland en Maassluis. De 24-jarige jongeman is tweemaal voorlopig vrijgelaten, maar telkens weer opgepakt omdat hij voorwaarden aan zijn laars lapte. Hij moet nu blijven zitten tot het strafproces begint, besloot de rechtbank vrijdag.

Maasland en Maassluis waren in juni en juli 2018 in de ban van brandstichtingen op boten, aanlegsteigers en in loodsen. De materiële schade was groot en volgens het OM hebben twee mensen bijna het leven gelaten door de branden. Ferass A. werd begin juli vorig jaar voor het eerst opgepakt, toen hij op heterdaad werd betrapt.

Omdat een 'brandtechnisch onderzoek' langer op zich liet wachten werd de Maaslander in januari voorlopig vrijgelaten met een enkelband om. Op voorwaarde dat hij zich niet in Maasland mocht vertonen, noch alcohol en drugs gebruiken. Hij probeerde na het alsnog gebruiken van verboden middelen zijn urine te verwisselen bij een test, maar werd opgepakt en vastgezet. In augustus dit jaar werd hij opnieuw voorlopig vrijgelaten, aangezien er nog steeds geen datum voor de rechtszaak in zicht was. Maar Ferass schond voor de tweede keer de afspraken en zit nu dus opnieuw achter tralies.

'Kwartje is gevallen'

Zijn advocaat vroeg vrijdag aan de rechtbank de jongeman een ‘laatste kans’ en ‘het voordeel van de twijfel' te geven. 'Het kwartje is nu wel gevallen bij hem.' Maar de officier van justitie geloofde daar geen snars van. Hij vertelde over een stevig gesprek dat hij in juli met verdachte voerde. 'Hij beloofde mij toen met een stalen gezicht dat hij niet meer zou blowen. Hij liegt gewoon en heeft al zijn kansen verspeeld.' Ook de reclassering zou inmiddels 'helemaal klaar' zijn met de opstelling van de Maaslander.

De rechtbank had vrijdag maar een minuut beraad nodig om het oordeel te vellen: het verzoek voor schorsing van de voorlopige hechtenis werd afgewezen. De verdachte was zelf niet aanwezig, want hij zou ziek zijn.

Foto's van brandschade

Een van de slachtoffers, Leo Honders uit Maassluis, was wel in de zaal en liet de officier van justitie wat foto's zien van de brandschade. Hij is terminaal ziek en wilde met zijn boot nog een mooie reis maken. Er werd voor hem een inzamelingsactie op touw gezet.

Het OM verwacht dat het technisch onderzoek nu snel klaar kan zijn. 'Dat is niet zo ingewikkeld, want de meeste plaatsen zijn opgeruimd', aldus de officier. De rechtszaak wordt waarschijnlijk binnen drie maanden voortgezet.