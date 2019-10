Second opinion leidde tot directe sluiting hefbrug Boskoop

Een second opinion van een ingenieursbureau uit Rotterdam leidde tot de directe sluiting van de hefbrug in Boskoop donderdagavond. Eerder was onderzoek gedaan door een onderhoudsbedrijf. De uitkomsten waren voor de provincie aanleiding om een second opinion te vragen. Dat staat in een brief van gedeputeerde Floor Vermeulen aan Provinciale Staten. De brug in Boskoop bleek op instorten te staan. Dit is inmiddels gemeld bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

In 2013 werd groot onderhoud gepleegd aan de historische hefbrug in Boskoop. Toen is niet opgemerkt dat de constructie niet sterk genoeg was om de voetpaden te dragen die er in de jaren '90 van de vorige eeuw werden aangebracht. Pas toen er roest werd geconstateerd en een onderhoudsbedrijf ging kijken werd dit opgemerkt. De brug zit volgens de provincie zo complex in elkaar, dat het bureau uit Rotterdam erbij is gevraagd. Tijdens het doorrekenen van de onderzoeksresultaten werd donderdagavond duidelijk dat de brug niet veilig was: hij kan instorten.

De hefbrug in Boskoop is nagenoeg identiek aan die in Waddinxveen. Daar zijn ook voetpaden aangelegd, maar in Waddinxveen is de constructie wel direct verstevigd. Waarom dat een brug verderop niet is gebeurd, is op dit moment nog niet duidelijk. Hoe het in Boskoop nu zo uit de hand heeft kunnen lopen vraagt volgens Vermeulen extra onderzoek. De provincie heeft de onafhankelijke Eenheid Audit en Advies gevraagd.

Waddinxveen en Gouwesluis

Inmiddels is ook een onderzoek gestart naar de constructie van de hefbrug in Waddinxveen en Gouwesluis. Waddinxveen is nagenoeg identiek aan Boskoop, de Gouwesluis niet, maar dat is wel een hefbrug. De provincie schrijft dat er op dit moment geen reden is om te twijfelen aan de veiligheid van deze bruggen. Ook is er bij deze bruggen geen zware roest gevonden. Toch worden ze voor de zekerheid onderzocht.

Hoe lang de brug in Boskoop gesloten blijft is onduidelijk. Er wordt begonnen met het verstevigen van de constructie van de heftorens en het weghalen van roest. Om de inwoners van het dorp tegemoet te komen wordt er een pontonbrug aangelegd. Auto's en vrachtwagens moeten omrijden.