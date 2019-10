Ashley North voorgedragen als nieuwe wethouder in Leiden

Ashley North is door de GroenLinks-fractie in Leiden voorgedragen als nieuwe wethouder. De huidige fractievoorzitter van GroenLinks neemt de portefeuille Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte over van Martine Leewis, die onlangs haar ontslag aankondigde. 'Ik ben heel blij met het vertrouwen van de fractie en sta te popelen om de duurzame en groene ambities van mijn partij en dit college te realiseren', zegt North.

De 28-jarige North is sinds 2014 raadslid en werd vorig jaar fractievoorzitter. Hij was als onderhandelaar nauw betrokken bij de totstandkoming van het beleidsakkoord en is opgegroeid in de Leidse regio, meldt mediapartner Sleutelstad. 'Zijn hart voor de stad, zijn politieke ervaring en -kunde en zijn creatieve energie om zich taaie dossiers eigen te maken, maken hem de geknipte kandidaat om verder te werken aan de uitvoering van het beleidsakkoord', zegt Jos Olsthoorn, voorzitter van de selectiecommissie.

Nadat Norths voorganger Leewis aankondigde haar functie neer te leggen, moest GroenLinks op zoek naar een opvolger. Verschillende kandidaten hebben zich gemeld of zijn benaderd, waarvan met enkele meer formele gesprekken zijn gevoerd. North bleek unaniem gedragen te worden door de fractie. 'Ik ben heel blij met dat vertrouwen en heb veel zin om nu in een andere rol samen te werken met de fractie, de hele raad en mijn nieuwe collega's in het college aan de vergroening en verduurzaming van onze stad', aldus de beoogd wethouder. De Leidse gemeenteraad stemt op 17 oktober over de benoeming.