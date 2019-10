Remkes: Alle Haagse wethouders worden doorgelicht

Remkes moet de komende tijd orde op zaken stellen in Den Haag. Het vorige college viel uiteen omdat wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui worden verdacht van corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim. Dat stadsbestuur was vorig jaar aangesteld. 'Ik heb van de fractievoorzitters begrepen dat er toen geen integriteitsscreening van de kandidaat-wethouders heeft plaatsgevonden. Dat gaan we nu wel doen', zei Remkes. Hij noemt integriteit een van zijn prioriteiten.

Tijdens de kennismaking bevestigde Remkes dat hij tot uiterlijk 1 juli volgend jaar aanblijft. Hij verwacht dat er dan een volwaardige nieuwe burgemeester kan zijn.

Al gepolst voordat Krikke opstapte

Johan Remkes kreeg zaterdag, een dag voor Pauline Krikke haar vertrek als burgemeester aankondigde, al een sms van Commissaris van de Koning Jaap Smit. 'Het verzoek was duidelijk. Of ik me wilde voorbereiden op het beantwoorden van de vraag of ik waarnemend burgemeester zou willen worden. Hij liep vooruit, en dat deed hij terecht, op de mogelijke gebeurtenissen die konden gaan komen', zei Remkes. Jaap Smit laat via Twitter weten dat hij toen nog niet wist van het aanstaande vertrek van Krikke. 'Maar ik achtte de kans zeer aanwezig. Van mij mag verwacht worden dat ik met verschillende scenario's rekening houd en de urgentie goed inschat.'

Remkes twijfelde lang, maar stemde uiteindelijk toe. Wat volgens hem de doorslag gaf, was dat hij twee jaar geleden uit de brand werd geholpen door de Haagse oud-burgemeester Jozias van Aartsen. Die was bereid om waarnemend burgemeester van Amsterdam te worden na de dood van Eberhard van der Laan. Remkes was toen commissaris van de Koning in Noord-Holland. "Hij nam toen uiteindelijk zijn verantwoordelijkheid, waar ik hem buitengewoon erkentelijk voor was.