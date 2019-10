Ton L. voor de rechter voor moord op moeder Mona Baartmans (79)

De 61-jarige Ton L., die wordt verdacht van de moord op zijn 79-jarige moeder Mona Baartmans uit Delft, staat maandag voor de rechter. De zaak wordt inhoudelijk behandeld door de Haagse rechtbank. Het lichaam van Mona Baartmans is in november vorig jaar gevonden in een bos bij Heinenoord. Ze was op dat moment al bijna vijf weken vermist.

Mona Baartmans brengt op 23 september 2018 samen met zoon Ton een bezoek aan haar man in verpleeghuis Houtwijk aan de Architect Duikerstraat in Den Haag. Om 16.30 uur leggen bewakingscamera's vast hoe de twee naar buiten lopen. Het is de laatste keer dat Mona op camerabeelden is te zien. Ze stappen in de Renault Megane van Ton en rijden weg.

Een half uur later wordt de auto gefilmd op het Oosteinde in Delft, vlakbij de woning van de 79-jarige vrouw. Haar zoon verklaart later dat hij haar daar heeft afgezet en daarna is doorgereden. Maar Mona Baartmans komt nooit thuis: de volgende dag slaat de schoonmaakster alarm en begint de zoektocht naar de vrouw.

Lichaam gevonden

Ton L. wordt een week later aangehouden in zijn woning in Oud-Beijerland op verdenking van betrokkenheid bij de verdwijning van zijn moeder. Broer Hans laat begin oktober al weten dat hij denkt dat zijn moeder niet meer leeft. Ook de politie gaat daarvan uit. In de weken die volgen worden mensen die op het Oosteinde waren toen Ton zijn moeder zou hebben afgezet opgeroepen zich te melden. Ook wordt er uitgebreid onderzoek gedaan in Delft en in een natuurgebied in Oud-Beijerland.

Pas op 1 november komt er duidelijkheid, als het lichaam van Mona Baartmans wordt gevonden in een bos bij Heinenoord. Het zorgt voor verdriet bij haar familie, maar ook voor opluchting. 'We zijn blij dat ze gevonden is', zei zoon Hans na de vondst. 'Het zijn heftige weken geweest en we wisten dat er iets ernstigs gebeurd is.' Op 16 november is de uitvaart: een rouwstoet maakt een indrukwekkende tocht door het centrum van Delft.

Gewurgd met een tiewrap

Ton heeft dan inmiddels al bekend dat hij zijn moeder heeft gedood en begraven. Tijdens een pro-formazitting voor de Haagse rechtbank blijkt dat hij 40.000 euro van haar rekening heeft gehaald en haar heeft gewurgd met een tiewrap. Maar waarom en waar dat precies is gebeurd, is nog niet duidelijk.

Wie goed naar de bewakingsbeelden van de Renault Megane van Ton op het Oosteinde in Delft kijkt, ziet dat het lijkt alsof er niemand op de bijrijdersstoel zit. Waar was Mona op dat moment? Is ze al eerder op de route van Den Haag naar Delft omgebracht? Of toch op steenworp afstand van haar huis? Mogelijk wordt dat maandag duidelijk, als Ton L. verplicht aanwezig is bij de behandeling van de zaak.

Verslaggever Monica Overdijkink is vanaf 9.00 uur bij de zitting aanwezig en twittert over de zaak.