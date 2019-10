Fietsers en voetgangers kunnen over tijdelijke pontonbrug in Boskoop

Automobilisten moeten voorlopig nog omrijden via Waddinxveen of Alphen aan den Rijn. Zaterdagochtend beginnen de herstelwerkzaamheden aan de hefbrug.

In 2013 werd groot onderhoud gepleegd aan de brug over de Gouwe. Toen is niet opgemerkt dat de constructie niet sterk genoeg was om de voetpaden te dragen die er in de jaren '90 van de vorige eeuw werden aangebracht. Pas toen er roest werd geconstateerd en een onderhoudsbedrijf ging kijken werd dit opgemerkt. De brug zit volgens de provincie zo complex in elkaar, dat er een ingenieursbureau bij is gevraagd. Tijdens het doorrekenen van de onderzoeksresultaten werd donderdagavond duidelijk dat de brug niet veilig was: hij kan instorten.

Winkeliers vrezen omzetverlies

Nadat de brug werd gesloten, konden fietsers en voetgangers met een pontje naar de overkant. Nu de pontonbrug er ligt, vaart het pontje niet meer. De afsluiting van de hefbrug zorgt voor veel problemen. Zo vrezen winkeliers dat hun omzet terugloopt en hulpdiensten hebben maatregelen genomen om snel aan beide kanten van de Gouwe te kunnen zijn. Het scheepvaartverkeer is stilgelegd. Het is nog niet bekend hoe lang de herstelwerkzaamheden aan de brug zullen duren.

