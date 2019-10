Radio West-tram rijdt nu ook in het klein rond

Het model is op schaal 1:87. De tram is gemaakt door Wes Kraaijeveld. 'Het grootste gedeelte komt uit de 3D-printer en ik gebruik ook technieken als lasergesneden raampjes', vertelt Kraaijeveld. Naast modelbouwer is hij ook trambestuurder bij de HTM. 'Het bouwen is echt ter ontspanning. Uiteindelijk geeft het ook voldoening om een tram voor anderen te maken die zij heel graag willen.'

Het is bouwen van een tram op schaal is een hoop gepriegel en er gaat ook wel eens iets mis, bekend Kraaijeveld. 'Er breekt wel eens iets af.' Maar Wes verzekert ons dat de Radio West-tram helemaal heel is. Eén detail was nog wel lastig: het hoofd van Tjeerd Spoor moest er goed op komen. 'Gelukkig kon ik die ook verschalen. Je staat er wel prominent op, Tjeerd', lacht de trambestuurder.

Avontuur in de tram

Het Radio West-programma Studio Haagsche Bluf zond vrijdag voor de zesde keer uit vanuit de tram. Wekelijks reizen er zo'n dertig luisteraars en gasten mee voor een rijdend avontuur door de stad Den Haag. We organiseren uitjes, lekker eten en goede gesprekken.

De onthulling van dit model is voor Tjeerd Spoor het absolute hoogtepunt. Hij is naast radiomaker een groot tramliefhebber. 'Dit is waar ik deze hele serie voor heb gedaan', grapt Tjeerd. 'Hij is echt ontzettend mooi geworden. Ik ben er heel blij mee. Het is toch bijzonder om je eigen tram zo rond te zien rijden.'

Nog twee uitzendingen

Studio Haagsche Bluf zendt nog twee vrijdagen uit vanuit de tram. Luisteraars kunnen zich helaas niet meer opgeven, ze zijn volledig volgeboekt.