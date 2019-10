Haagse meiden van Circaso achter de schermen bij Cirque du Soleil: 'Dat je dit kan bereiken!'

In Den Haag is zondag de première van Cirque du Soleil. Het wereldberoemde circus staat tot begin december met de show Totem op het Malieveld. Zoals spelen voor Barcelona voor veel jonge voetballers de droom is, zo is voor veel jonge circusleerlingen Cirque du Soleil de ultieme top die ze ooit hopen te bereiken.

Achter de grote tent met de circuspiste staat nog een kleinere tent. Het is er een drukte van belang. Aan een trapeze zijn twee artiesten vervaarlijk uitziende oefeningen aan het doen, op een dikke mat wordt gerekt en gestrekt, iets verderop vliegen de jongleerpionnen de lucht in. Soepel buigend vouwt de contorsioniste, ofwel slangenvrouw, haar benen in haar nek terwijl ze een handstand maakt. Oyun-Erdene Senge (25) zit al sinds haar elfde bij Cirque. De Mongoolse legt uit dat het contorsionisme écht een culturele traditie is van haar volk. 'Wij leren een spagaat te maken, dit is toch wel wat anders', reageren Ezra en Yael.

Contorsionist, slangenmens bij Cirque du Soleil | Beeld Omroep West

'Ik keek naar video's van Cirque'



De artiesten treden acht tot tien keer per week op. 'Toch gaat het nooit vervelen. We spelen deze act nu vijf jaar bij Totem en je kan juist kleine subtiele verschillen aanbrengen', vertelt het trapezeduo Sarah Tessier uit Canada en Fransman Guilhem Cauhois. De twee zaten drie jaar samen op de circusschool. Ze komen niet uit een traditionele circusfamilie maar net als Ezra en Yael begon het als een hobby. 'Ik keek vroeger met mijn circusschool naar video's van Cirque', vertelt Cauhois. 'Toen kon ik me niet voorstellen dat ik er ooit zou optreden.' Vanaf zijn vijftiende ging hij serieus trainen om circusartiest te worden.

Trapezeduo bij Cirque du Soleil | Beeld: Omroep West

Er zijn meer dan 300 complete kostuums bij de kostuumafdeling. Zes mensen hebben er een dagtaak aan om deze te verzorgen, en dat is niet alleen het wassen. 'Welk kostuum is het meest bewerkelijk?' willen Ezra en Yael weten. 'De kleding van de Crystal Lady en Crystal Man. Elke dag worden de outfits met de glittersteentjes handmatig gecontroleerd', vertelt Hannah van Ravenstein. 'Er mag geen steentje van afvallen. Als dat op het podium terechtkomt kan dat gevaarlijk zijn. En de steentjes zijn heel duur. Het zijn swarovskistenen. Het kost wel 20.000 dollar.' De meiden zijn zichtbaar onder de indruk.

Crystal Ladies bij Cirque du Soleil | Beeld Omroep West

'Circus is geen echte baan'

En natuurlijk willen de twee weten of de artiesten nog tips hebben. 'Blijven oefenen en kies een discipline die je leuk vindt. Want je gaat de routine heel vaak trainen en opvoeren', waarschuwt Tessier. 'Mensen om me heen zeiden dat circus geen echte baan is', vult haar partner aan. 'Maar ik bleef gefocust op mijn doel. En nu ben ik hier', lacht hij trots.

Vooral dat laatste maakt veel indruk op Ezra. 'Tot nu toe dacht ik alleen maar dat het een leuke hobby was, maar ik zag het niet als werk. Maar nu denk ik, jeetje mina, als je dit kan bereiken.' Voorlopig hebben de twee het druk genoeg want zondag gaat hun eigen voorstelling bij Circaso in première 'Chaos op de planken.'