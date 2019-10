Open dag nieuwe hoogspanningsmasten: 'Fantastisch om te zien hoe ze te werk gingen'

Mien en Gerard Vreeswijk uit Hazerswoude staan glunderend bij de foto's van hoogspanningsmasten te kijken. 'Vanaf ons balkon op vier hoog konden we precies zien hoe ze te werk gingen, ik vond het fantastisch', vertelt Mien Vreeswijk. 'Kijk hier, die dikke buis', zegt ze en wijst naar een foto op een paneel in het informatiecentrum. 'Ik zag dan met mijn verrekijker een hand uit die buis komen die aangaf waar die buis geplaatst moest worden. Ik dacht: daar past toch nooit iemand in, maar nu zie ik dat het best groot is. Het leek wel een film.'

De nieuwe hoogspanningsverbinding door de Randstad, de 380 kV Noordring is donderdagochtend officieel in gebruik genomen. Het is volgens TenneT een belangrijke slagader voor de Nederlandse elektriciteitsvoorziening en voor de transitie naar duurzame energie.

Hoogspanningsmasten vervangen was een langdurig traject

'Het vervangen van de hoogspanningsmasten tussen Beverwijk en Bleiswijk is een langdurig project, er is vijftien jaar aan gewerkt', vertelt Annemarie Slingenberg, woordvoerder van TenneT. De planning alleen al duurde tien jaar, in vijf jaar is de verbinding gebouwd. In die vijf jaar zijn er 302 masten neergezet.

De nieuwe verbinding is met een lengte van 60 kilometer het grootste project van TenneT op land in Nederland. Het sluitstuk waarmee een zogenoemde ringstructuur is gerealiseerd in de Randstad. Mocht er een calamiteit optreden, dan kan de stroom via de andere kant worden getransporteerd. Dat vergroot de leveringszekerheid, zegt de stroomleverancier. Het project om van de 'traditionele' hoogspanningsmasten over te schakelen op de 380 kV was niet onomstreden. Er was veel weerstand van mensen die langs het traject woonden waar de hoogspanningsleiding bovengronds gebouwd zou worden. Acties leidden ertoe dat ruim 10 kilometer hoogspanningskabel tussen Delft en Pijnacker onder de grond werd aangelegd.

Rugstreeppad gooit roet in het eten

Bij de aanleg van de verbinding heb je te maken met mensen maar ook met de natuur, legt Slingenberg uit. 'De rugstreeppad gooide roet in het eten bij de aanleg, zo heeft het werk negen maanden stil gelegen om de rugstreeppad de rust te geven die het diertje nodig had. Daar hebben we dus rekening mee gehouden', zegt Slingenberg.

'We hebben ook maatregelen genomen om vogels te beschermen. Sommige vogels hebben moeite om de lijnen te zien. Iedere vogel is anders dus we hebben verschillende dingen opgehangen om de vogels te waarschuwen.'

De nieuwe Hoogspanningsmasten brommen

'Wij wonen pal achter de hoogspanningsmasten', vertelt Anneke Heemskerk uit Koudekerk aan de Rijn. 'Nu hebben weer een mooi groen landschap met nieuwe hoogspanningsmasten. Je ontkomt er niet aan', gaat ze verder, 'we willen allemaal een telefoon, een e-bike, elektrisch koken en dan moeten er nieuwe masten komen', zegt Heemskerk. 'De nieuwe hoogspanningsmasten maken een ander geluid, een beetje brommerig, de vorige masten maakten veel herrie met storm, ik ben benieuwd hoe dat van de winter is met slecht weer. Het knetteren en dergelijke hebben we nog niet meegemaakt met deze masten.'