Opluchting bij Delfts Solar Team, gehavende zonneauto overleeft kwalificatie

Het Vattenfall Solar Team uit Delft begint zondag vanaf een achtste plek aan het wereldkampioenschap Zonneracen in Australiƫ. Tijdens de kwalificatie op het circuit van Darwin wist het team beslag te leggen op deze plek. De opluchting bij het team is groot, omdat woensdag de zonneauto NunaX zwaar beschadigd raakte bij een ongeluk.

Het team kijkt tevreden terug op de kwalificatie en ziet nog volop kansen voor de uiteindelijk eindoverwinning in Australië. Robert Portier, woordvoerder van het Delftse team legt uit: 'De kwalificatie is gehouden op een bochtig circuit, onze zonneauto is juist op zijn sterkst tijdens de race op lange, rechte stukken. Dan kan de NunaX echt zijn waarde bewijzen.'

De kwalificatie was een spannend moment voor het Delftse Solar Team. Tijdens een testrit op woensdag kwam de zonneauto met een harde klap in de vangrail terecht. Coureur Max van der Waals kwam er zonder kleurscheuren vanaf, maar de schade aan de wagen was groot. Het team heeft alles op alles gezet om de zonneauto weer startklaar te krijgen.

'Nooit meer zo goed als voor ongeluk'

Woordvoerder Portier is blij dat de zonneauto heelhuids de kwalificatie heeft doorstaan, maar zal de komende dagen moeten blijken of het ongeluk van invloed is op het verder verloop van de race. 'De schade hebben we kunnen herstellen, maar de wagen wordt nooit meer zo goed als voor het ongeluk.'

Coureur Max van der Waals uit Wassenaar stapte na het ongeluk van woensdag tijdens de kwalificatie weer achter het stuur. Van der Waals was hartstikke zenuwachtig, maar wist de race tot een goed einde te brengen. Zijn teamgenoten namen hem na afloop op de schouders. Bij Van der Waals is de opluchting groot: ‘We moeten natuurlijk niet vergeten dat het er twee dagen geleden heel anders uit zag na die slippartij. Ik ben dan ook al heel blij dat ik weer in NunaX kon rijden op het circuit. We zien overigens dat veel concurrenten sterk zijn met verschillende modellen auto’s. Het belooft een spannende strijd te worden.’

Van Darwin naar Adelaide

Zondagmorgen om 08.00 uur Australische tijd beginnen de studenten uit Delft aan de 3000 kilometer van Darwin naar Adelaide, waar op 17 oktober de finish is. Het team hoopt dan voor de achtste keer de kampioensbeker in de lucht te kunnen houden.

OOK: TU Delft wil achtste wereldtitel zonneracen: 'We hebben de lichtste auto ooit'