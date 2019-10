Noordwijk en Scheveningen gaan beide in eigen huis onderuit

Noordwijk heeft de derde nederlaag op rij moeten verwerken in de tweede divisie. Op de Duinwetering was Excelsior Maassluis met 1-3 te sterk. Scheveningen wacht nog op de eerste overwinning van het seizoen. In eigen huis ging de ploeg van John Blok in de slotfase onderuit tegen GVVV: 0-1.

Nadat Noordwijk via Thomas Reynaers de lat raakte, was het vijf minuten later wel raak aan de andere kant. Jamie den Hartog schoot van een meter of achttien de bal in het doell. In de tweede helft counterden de bezoekers via Sekou Sylla naar de 0-2.

Excelsior Maassluis had een paar minuten voor tijd de deur helemaal dicht kunnen gooien toen de ploeg van Dogan Corneille een penalty kreeg. Daan Blij schoot de strafschop over. In de blessuretijd maakte Noordwijk-aanvaller Emiel Wendt de aansluitingstreffer en werd het nog heel even spannend. Met nadruk op 'heel even'. Want nog geen twee minuten later schoot Noordwijk-speler Martijn le Congé de bal ongelukkig achter z'n eigen doelman: 1-3.



Powel velt vonnis

Scheveningen wacht nog steeds op de eerste overwinning van het seizoen. De nummer laatst van de competitie begon nog wel aardig tegen GVVV. Spits Rowdy van der Putten raakte na twintig minuten de lat. Daarna kreeg GVVV-spits Berry Powel twee grote kansen. Beide Veenendaalse schoten werden geblokt.

In de tweede helft waren het vooral de bezoekers die kansen creëerden. Toch leek opnieuw Scheveningen de eerste goal op het scorebord te zetten. Het was weer Van der Putten die een kwartiertje voor tijd de paal raakte. Uiteindelijk brak de 39-jarige Powel de ban voor de bezoekers. Hij maakte één minuut voor tijd de 0-1.

Scoreverloop vv Noordwijk - Excelsior Maassluis: 1-3 (0-1)

Den Hartog 0-1

Sylla 0-2

Wendt 1-2

Le Congé (eigen doelpunt) 1-3

Scoreverloop Scheveningen - GVVV: 0-1 (0-0)