Rijnsburg speelt gelijk tegen Hardenberg, Katwijk en Quick Boys verliezen

Noordwijk heeft de derde nederlaag op rij moeten verwerken in de tweede divisie. Op de Duinwetering was Excelsior Maassluis met 1-3 te sterk. Scheveningen wacht nog op de eerste overwinning van het seizoen. In eigen huis ging de ploeg van John Blok in de slotfase onderuit tegen GVVV: 0-1.

Nadat Noordwijk via Thomas Reynaers de lat raakte, was het vijf minuten later wel raak aan de andere kant. Jamie den Hartog schoot van een meter of achttien de bal in het doel. In de tweede helft counterden de bezoekers via Sekou Sylla naar de 0-2.

Excelsior Maassluis had een paar minuten voor tijd de deur helemaal dicht kunnen gooien toen de ploeg van Dogan Corneille een penalty kreeg. Daan Blij schoot de strafschop over. In de blessuretijd maakte Noordwijk-aanvaller Emiel Wendt de aansluitingstreffer en werd het nog heel even spannend. Met nadruk op 'heel even'. Want nog geen twee minuten later schoot Noordwijk-speler Martijn le Congé de bal ongelukkig achter z'n eigen doelman: 1-3.



Powel velt vonnis

Scheveningen wacht nog steeds op de eerste overwinning van het seizoen. De nummer laatst van de competitie begon nog wel aardig tegen GVVV. Spits Rowdy van der Putten raakte na twintig minuten de lat. Daarna kreeg GVVV-spits Berry Powel twee grote kansen. Beide Veenendaalse schoten werden geblokt.

In de tweede helft waren het vooral de bezoekers die kansen creëerden. Toch leek opnieuw Scheveningen de eerste goal op het scorebord te zetten. Het was weer Van der Putten die een kwartiertje voor tijd de paal raakte. Uiteindelijk brak de 39-jarige Powel de ban voor de bezoekers. Hij maakte één minuut voor tijd de 0-1.

Veerkrachtig Rijnsburgse Boys

Rijnsburgse Boys heeft verzuimd om in te lopen bij IJsselmeervogels. De koploper van de Tweede Divisie speelde gelijk in de burenruzie tegen Spakenburg (2-2). De 'Uien' hadden op drie punten kunnen komen van de nummer één, maar door een gelijkspel bij HHC Hardenberg (3-3) blijft het verschil vijf punten.

De wedstrijd in het oosten van het land kende een interessant scoreverloop. Al na een minuut voetballen maakte Nick de Bondt de openingstreffer. Rijnsburgse Boys maakte in de 18e minuut via Jeroen Spruijt de gelijkmaker. Nog geen tien minuten later stond de 2-1 alweer op het scorebord via Ravelino Junte.

Rijnsburgse Boys leek niet van slag door de 2-1. Weer was het Spruijt die Rijnsburgse Boys op gelijke hoogte zette. Nog voor het rustsignaal maakte de thuisploeg alweer de 3-2. Dit keer schoot Rob van der Leij raak.

In de tweede helft kwam de ploeg van Henk Wisman voor de derde keer op gelijke hoogte. Joël Tillema maakte de 3-3. Daarna bleef het kansen regenen, maar werd er niet meer gescoord. De zwart-gelen hebben nu vijftien punten uit acht wedstrijden en blijven op de tweede plek staan in de tweede divisie.

Katwijk onderuit in Tiel

Katwijk verloor op bezoek bij TEC met 1-0 en blijft zodoende op de zesde plek hangen in de tweede divisie. De Katwijkers kwamen vlak voor rust op 1-0 achterstand, nota bene door een eigen speler. Guus van Weerdenburg tikte de bal ongelukkig achter z'n eigen doelman.

In de tweede helft probeerde de ploeg van Jan Zoutman wel druk te zetten op de vijandelijke goal, maar mocht het doelman Ricardo Kieboom nog dankbaar zijn dat het niet tegen een 2-0 nederlaag aanliep.



Vijfde seizoensnederlaag Quick Boys

Ook Quick Boys verloor zaterdagmiddag met 1-0. In Haarlem was Koninklijke HFC te sterk voor de ploeg van Edwin Grünholz. De blauw-witten kwamen goed uit de startblokken. Middenvelder Ricardo Kuyvenhoven schoot op de lat. Spits Dennis Kaars was met een schuiver voorlangs ook dicht bij de 0-1. Uiteindelijk viel de treffer aan de andere kant via Sam van Huffel.

In de tweede helft bleef pech de Katwijkers achtervolgen toen Mohamad Mahmoed van een meter of twintig op de paal schoot. Dichter bij een goal dan het schot op de paal kwam Quick Boys niet meer. De ploeg staat nu met vijf punten uit acht duels op de zestiende plek in de tweede divisie.

Scoreverloop vv Noordwijk - Excelsior Maassluis: 1-3 (0-1)

Den Hartog 0-1

Sylla 0-2

Wendt 1-2

Le Congé (eigen doelpunt) 1-3



Scoreverloop Scheveningen - GVVV: 0-1 (0-0)

Powel 0-1

Scoreverloop HHC Hardenberg - Rijnsburgse Boys: 3-3 (3-2)

De Bondt 1-0

Spruijt 1-1

Junte 2-1

Spruijt 2-2

Van der Leij 3-2

Tillema 3-3

Scoreverloop TEC - Katwijk: 1-0 (1-0)

Van Weerdenburg (eigen doelpunt) 1-0



Scoreverloop Koninklijke HFC - Quick Boys: 1-0 (1-0)