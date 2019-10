Bouw 300 woningen ligt stil door faillissement bouwbedrijf Schouten

De bouw van ruim 300 woningen en appartementen ligt stil door het faillissement van het Leidschendamse bouwbedrijf Schouten. Dat meldt curator Bruno Tideman. 'De beste manier om dit op te lossen, is zoeken naar een overname door één of meer bedrijven. En daar ben ik redelijk optimistisch over', zegt Tideman.

Schouten werd woensdag failliet verklaard. Het bedrijf is als (hoofd)aannemer betrokken bij bouwprojecten in onder andere Pijnacker, Leidschendam, Den Haag en Rijswijk. Deze lagen al geruime tijd stil omdat Schouten geen geld meer had om onderaannemers en leveranciers te betalen.

In totaal gaat het om zo’n vijftien grotere bouwprojecten, meldt Tideman. Aan al deze projecten was al begonnen. 'Ze verkeren in verschillende fasen van afbouw', aldus de curator.

Werknemers

Schouten had 135 werknemers in dienst. Tideman hoopt dat eventuele overnamekandidaten hen willen overnemen. 'Anders gaat er veel kennis verloren en duurt het nog langer voor projecten afgerond kunnen worden.'

Hij snapt dat veel mensen nu in onzekerheid zitten over de bouw van hun huis. 'In sommige gevallen is er al best veel vertraging opgetreden en dat is frustrerend. Maar ik ga ervanuit dat het wel lukt met de overname - er is veel belangstelling - en dat we snel weer aan de slag kunnen.'

Binnen twee weken

Hoe snel dat is, kan hij niet zeggen. Binnen twee weken moet meer duidelijk worden over een eventuele overname. 'Maar daarna moeten ook de leveranciers en onderaannemers hun medewerking nog verlenen.'

