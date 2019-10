Woningen in Zoetermeer ontruimd na gaslucht

Aan de Hildebrandhove in Zoetermeer zijn zaterdagavond drie woningen ontruimd. Er is een gaslucht geroken, meldt een woordvoerder van de brandweer.

'In de woningen die zijn ontruimd, is gas gemeten', vertelt de woordvoerder. De brandweer kijkt samen met netbeheerder Stedin wat er aan de hand is en waar de gaslucht vandaan komt.

'Het is bij ons om de hoek', vertelt een bewoonster aan de Hildebrandhoeve aan de telefoon. Zij hoefde haar huis niet uit. 'Er staan mensen in de regen op straat.'

Bewoners

Of er onderdak voor de bewoners van de ontruimde huizen wordt gezocht, is nog niet duidelijk. 'We willen eerst weten wat de oorzaak is. Misschien kunnen ze weer snel terug hun huis in', zegt de woordvoerder.