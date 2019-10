'Tientallen boeren maandag met trekkers naar provinciehuis in Den Haag'

Boeren gaan maandagmiddag om 12.00 uur protesteren bij het provinciehuis in Den Haag. Volgens woordvoerder Marijn Vermeulen van landbouworganisatie LTO Noord zullen tientallen boeren komen om te protesteren tegen de regionale beleidsregels over stikstof. 'Wij willen onderdeel van de oplossing zijn. Praat met ons', legt Vermeulen de boodschap uit.

Volgens Vermeulen zijn de regionale stikstofregels nog heftiger dan de landelijke regels. 'Daarom is de maat vol voor boeren. Op 1 oktober zijn al veel boeren in Den Haag geweest, maar we verwachten er toch enkele tientallen. Ook op woensdag staat er weer een protest in Den Haag gepland.' Dan hebben boeren aangekondigd om het Binnenhof te willen bezetten.

'Onze bedoeling is om maandag zo min mogelijk hinder te veroorzaken', aldus Vermeulen. 'We zijn nog in contact met de provincie hoe we dat precies gaan doen. We willen het over de inhoud hebben. We we willen met elkaar om de tafel zitten.'

'Animo landelijk groot'

In de rest van het land is de animo om te protesteren nog groter. Bij de provinciehuizen in Zwolle en Arnhem worden rond de 500 boeren verwacht.

Vrijdag protesteerden boeren al bij provinciehuizen in Noord-Brabant en Friesland. In Friesland zijn vervolgens de stikstofmaatregelen geschrapt. 'Dit zou een wake-upcall moeten zijn voor alle provincies', zegt voorzitter van LTO Noord Dirk Bruins. 'We zijn het zat dat de overheid niet naar ons luistert.'

