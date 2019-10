Delfts Solar Team stoomt op naar tweede plek op WK Zonneracen in Australië

De eerste etappe van de Bridgestone World Solar Challenge vond plaats onder pittige omstandigheden. Het was bloedheet tijdens de etappe van Darwin naar Katherine. Het kwik in de cabine van de Delftse zonneauto NunaX steeg tot 50 graden en daar had coureur Tom Salden last van: 'Ik kwam kletsnat aan op de controlestop.' Ondanks de hitte kijkt teamcaptain Maud Diepeveen terug op een geslaagde eerste dag: 'Wij zijn heel tevreden met hoe de dag is verlopen. Om van de achtste positie in één racedag naar de tweede positie te rijden is gewoon een hele knappe prestatie van de coureur.'

De zonneauto van het Delftse team de NunaX liep afgelopen woensdag nog schade op toen de auto tijdens een testrit in de vangrail belandde. Het team heeft er alles gedaan om de auto weer startklaar te krijgen, maar is het lastig om te zeggen of de NunaX weer terug is op het niveau van voor de botsing. Woordvoerder Robert Portier: 'We hopen niet dat het aan het eind van de race aankomt op een paar seconden verschil, want dan ga je toch twijfelen of het ongeluk nog invloed heeft gehad.' Tijdens de eerste etappe was er een technisch mankement, een kabeltje van een zonnepaneel schoot los, maar dat wisten het team snel te herstellen.

Roadtrains van 50 meter

De zonneauto’s rijden op de openbare weg in Australië, het parcours is niet afgezet. De coureurs hebben tijdens de race te maken met het reguliere verkeer en dat leverde spannende momenten op voor coureur Tom Salden. ‘Je hebt te maken met zogenaamde roadtrains, vrachtwagens van soms wel 50 meter lang. Als je daar dan met een lichtgewicht auto van iets meer dan 130 kilo langsrijdt, is het wel even spannend maar het ging perfect!’

Tijdens de eerste racedag overheersten de Nederlandse teams. Het team uit Twente pakte de koppositie, het Delftse team staat tweede en het team uit Groningen wist beslag te leggen op de derde plek. Het Delftse team laat weten de komende dagen alles op alles te zetten om de koppositie over te nemen. De finish van het wereldkampioenschap Zonneracen is op 17 oktober in Adelaide.

