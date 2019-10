Werkzaamheden om hefbrug Boskoop te versterken in volle gang

De werkzaamheden om de hefbrug in Boskoop te versterken zijn in volle gang. Volgens mediapartner Studio Alphen wordt er nog tot en met dinsdag aan beide heftorens gewerkt. Sinds afgelopen donderdag is de brug afgesloten, omdat de brug op instorten staat.

Pas als het second opinion-onderzoek is afgerond, wordt duidelijk of de dan aangebrachte versterkingsmaatregelen toereikend zijn. Dan wordt duidelijk of de brug weer opengesteld kan worden voor al het verkeer.

Afgelopen donderdagmiddag werd de brug gesloten, na een onderzoek naar roestvorming. Het ingenieursbureau kon niet uitsluiten dat de brug zou instorten als de brug wordt bediend of betreden. Tijdens dat onderzoek werd duidelijk dat een aantal versterkingsmaatregelen niet is genomen bij het aanleggen van de voetpaden aan het begin van de jaren negentig, terwijl dat bij de hefbrug in Waddinxveen wel is gebeurd.

Sinds vrijdagavond is een tijdelijke pontonbrug opengesteld waar voetgangers en fietsers gebruik van kunnen maken. Automobilisten moeten voorlopig omrijden via Waddinxveen of Alphen aan den Rijn.

