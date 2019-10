Man die zes mensen doodschoot in 't Koetsiertje stapt opnieuw naar rechter

Cevdet Yilmaz, die in 1983 in het Delftse café 't Koetsiertje zes mensen doodschoot, onderneemt opnieuw een poging om gratie te verkrijgen. Hij spant een kort geding aan tegen de staat, omdat hij van minister Dekker (rechtsbescherming) een nieuw oordeel wil over zijn vorige verzoek, dat hij deed in september.

April dit jaar werd een gratieverzoek afgewezen vanwege de 'schrijnende situatie van de slachtoffers en nabestaanden'. De rechter oordeelde vervolgens dat dit argument niet klopt, en stelde dat de situatie van de nabestaanden niet opweegt tegen de noodzaak om de inmiddels 63-jarige Yilmaz langer vast te houden. Volgens het hof is er geen kans op herhaling en moet de minister kijken naar de argumenten van het gerechtshof.

In september deed Yilmaz daarom opnieuw een verzoek. Zijn advocaat Romke Wybenga ging na de uitspraak uit van een positief advies van de minister aan de koning, die de gratie officieel moet verlenen, maar dit kwam er wederom niet. 'De opvattingen van Dekker staan haaks op de opvattingen van de deskundigen: het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie, de reclassering, de tbs-kliniek en het Gerechtshof in Den Haag', zei Wybenga na het oordeel.

Geen nieuwe argumenten

Romke Wybenga, de advocaat van Yilmaz, stelde na deze afwijzing dat Dekker geen nieuwe argumenten gebruikt bij het afwijzen van het verzoek. Hij vindt het 'merkwaardig' dat Dekker zich houdt aan zijn opvattingen over de zaak.

Yilmaz is tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld voor een schietpartij in café 't Koetsiertje in Delft. Het is tot op de dag van vandaag niet duidelijk waarom hij in 1983 zes mensen doodschoot. In 2001 werd Yilmaz overgeplaatst vanuit de gevangenis naar een tbs-kliniek. De afgelopen tien jaar is de schutter al bezig om gratie te verkrijgen, zodat hij niet langer onder toezicht hoeft te staan en het land mag verlaten. Yilmaz is al op begeleid en onbegeleid verlof geweest en woont hij sinds 2014 onder toezicht buiten de gevangenis.

Het kort geding vindt dinsdag plaats.