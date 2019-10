Delftse uitvaartondernemer beschuldigd van oplichterij en onzorgvuldigheid met lichamen

Kisten die worden omgeruild voor goedkopere exemplaren, lichamen die stiekem in Duitsland worden verbrand en een rommelkamer vol urnen: het zijn forse beschuldigingen die de Delftse uitvaartverzorger Moer zondagavond ten laste werden gelegd in het tv-programma Undercover in Nederland. Eigenaar Erik V. ontkent het gros van de aantijgingen, maar geeft toe dat hij regelmatig naar Duitsland rijdt om daar lichamen te cremeren.

Waar is de moeder van Edwin Wijnvoord gecremeerd? De Hagenaar weet het niet. Uitvaartverzorger Erik V. vertelt hem dat z'n moeder is gecremeerd in V. z'n eigen uitvaartcentrum in Voorburg, maar: daar blijkt helemaal geen crematorium geregistreerd te staan. Zonder het aan nabestaanden te vertellen, rijdt V. met lichamen naar Duitsland om ze daar te verbranden. Hetzelfde deed hij met de moeder van Wijnvoord, zo geeft V. toe wanneer presentator Alberto Stegeman hem aan het einde van de aflevering confronteert. Waarom V. dit doet? Het is goedkoper.

Als het aan V. had gelegen, waren deze beelden nooit vertoond op televisie. Via de rechter probeerde hij om de uitzending te voorkomen, maar deze gaf hem vrijdag ongelijk. Voorafgaand aan de uitzending vertelde V. aan Omroep West dat Stegeman 'een oplichter is die beelden manipuleert om de kijkcijfers op te krikken'.

Dode in de schuur

In de uitzending beweert Stegeman, gesteund door in het geheim opgenomen beelden, dat V. dure kisten stiekem omruilt voor goedkopere exemplaren, lichamen niet altijd goed koelt, urnen met stoffelijke overschotten bewaart in een rommelig hok, niet altijd een vergunning heeft voor het transporteren van lijken naar Duitsland, weleens een bot heeft gebroken van een lichaam en zelfs een keer een dode heeft bewaard in zijn eigen schuur. Collega's van V. en vertegenwoordigers van verschillende brancheorganisaties stellen dat dit tegen alle normen en regels ingaat.

Geconfronteerd met deze beschuldigingen geeft V. toe dat hij zelf geen crematoriums heeft en lichamen naar Duitsland brengt, maar ontkent hij alle overige aantijgingen. Ook zegt hij dat hij mensen wel inlicht wanneer hij lichamen in Duitsland cremeert. Tegenover Omroep West had V. voorafgaand aan de uitzending toegezegd om na afloop zijn kant van het verhaal te vertellen. Desondanks was hij zondagavond niet meer bereikbaar voor commentaar.

Tweede Kamer

Uitvaartondernemer is op dit moment een vrij beroep in Nederland. Dat betekent dat iedereen het zomaar kan worden. Dit najaar bespreekt de Tweede Kamer de wet waarin dit is vastgelegd. 'Ik hoop dan dat aan dit soort praktijken een einde wordt gemaakt', aldus Stegeman.