OM eist 16 jaar cel en tbs tegen zoon om wurgmoord Mona Baartmans

Ton L. moet voor 16 jaar de gevangenis in, zo eiste het Openbaar Ministerie maandag. Daarnaast zou de man die zijn moeder Mona Baartmans uit Delft vermoordde ook nog tbs met dwangverpleging moeten krijgen. De man zou zijn 79-jarige moeder met voorbedachte rade op de parkeerplaats van een Haags verzorgingstehuis hebben vermoord om te voorkomen dat ze vragen zou stellen over 40.000 euro die hij vergokt had.

De 61-jarige zoon uit Oud-Beijerland verscheen maandag voor het eerst voor de rechter, omdat hij bij vorige zittingen niet verscheen. Hij vertelde dat hij zijn moeder op de parkeerplaats om het leven heeft gebracht nadat ze samen een bezoek hadden gebracht aan de man van Mona. De zoon heeft verklaard dat hij haar heeft gewurgd met een tiewrap. Op de bodemplaat van de auto van Ton is bloed gevonden. Volgens de officier kan dit alleen als er veel bloed verloren is gegaan. Bovendien deed de pacemaker het twintig minuten nadat Ton zegt zijn moeder te hebben vermoord het nog steeds.

De officier vindt het waarschijnlijker dat de verwurging later plaats heeft gevonden en niet op de parkeerplaats van het verpleegtehuis. Omdat Mona Baartmans meer dan vijf weken in ondiep graf in de Heinenoordse grond heeft gelegen voor ze werd gevonden is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen. Omdat de rest van de verklaring van de zoon wel overeenkomt met de feiten accepteert de officier van justitie de uitleg over de tiewrap en gaat deze er vanuit dat de verdachte zijn moeder heeft gewurgd op de parkeerplaats van verzorgingstehuis Houtwijk.

Moord

Volgens de officier is er sprake van moord, want Ton had de hele middag het idee dat hij zijn moeder zou vermoorden, zodat ze niet over het geld zou kunnen beginnen. Hij praatte veel op de heenweg, parkeerde zijn auto uit het zicht van de camera's en wachtte tot andere bezoekers uit zicht waren.

Mona Baartmans had 40.000 euro op haar rekening staan. Dit bedrag was bedoeld om bij de broer van Ton in de kluis te leggen. In plaats daarvan heeft de verdachte het bedrag vergokt in casino's in Rotterdam en Breda. Voor de nabestaanden was het extra zwaar om te horen dat Ton na de moord op zijn moeder naar de Chinees ging om loempia's te eten en een biertje te drinken.

Doodslag op exen

Bij de strafeis speelt voor het openbaar ministerie mee dat Ton L. al twee keer eerder veroordeeld is voor poging tot doodslag op twee exen. Vandaar dat de officier ook tbs met dwangverpleging heeft geëist, ook al is de kans op een succesvolle behandeling volgens het OM klein.

De rechter doet op 28 oktober uitspraak.