CDA en PvdA in de plaats van Groep de Mos in Haags stadsbestuur

Het CDA en de PvdA moeten de plaats van Hart voor Den Haag/Groep in de Mos in het Haags college van burgemeester en wethouders gaan innemen. Dat adviseert verkenner Tom de Bruijn, blijkt uit een brief die hij maandagmiddag aan de gemeenteraad heeft gestuurd. Volgens De Bruijn biedt een coalitie van VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA 'de meeste kans van slagen op een bestendige samenwerking binnen het college en met de raad'. De vijf partijen zijn het daarmee eens en beginnen nog vandaag gesprekken over de vorming van een nieuwe coalitie.

VVD-leider Boudewijn Revis vroeg De Bruijn anderhalve week geleden in beeld te brengen wat de 'beste basis is voor een stabiel' stadsbestuur nadat VVD, D66, GroenLinks twee weken geleden duidelijk maakten dat zij niet verder wilden met Hart voor Den Haag/Groep de Mos.

Ze vinden dat Den Haag 'boven alles moet kunnen vertrouwen op een integer stadsbestuur dat boven alle verdenkingen verheven is, en dat de belangen van alle Hagenaars dient. Het stadsbestuur heeft op het gebied van integriteit een voorbeeldrol, en die kunnen we in de huidige samenstelling van de coalitie niet waarmaken naar de stad', stelden ze in een verklaring nadat twee wethouders en een raadslid van Hart voor Den Haag verdacht bleken te zijn in een corruptiezaak.

Herstel van vertrouwen

De Bruijn sprak vorige week met alle fractievoorzitters en hun 'secondanten' in de gemeenteraad. Hoewel er ook verschillende meningen zijn, delen partijen ook een paar opvattingen. Een daarvan is dat er zo snel mogelijk 'herstel van vertrouwen' in het Haags stadsbestuur moet komen. Daarvoor is het nodig dat er een 'integer' stadsbestuur komt 'dat boven iedere twijfel is verheven'.

Een tweede is dat het nieuwe stadsbestuur moet zijn 'gericht op het welzijn van alle inwoners van de stad ongeacht waar zij vandaan komen of in welke wijk zij wonen'. Ook moet het college 'open houding' hebben naar alle partijen in de raad, zowel van coalitie als oppositie.

Stabiel college

Dat vraagt, aldus De Bruijn, om de snelle vorming van een stabiel college. Veel partijen zouden bereid zijn om daaraan mee te werken. Maar de verkenner wijst er ook op het nieuwe stadsbestuur ook weer niet uit al te veel partijen moet gaan bestaan. Daarom denkt hij dat de combinatie van VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA de beste is.

De Bruijn denkt dat er kan worden voortgebouwd op delen van het huidige coalitieakkoord. Toch zal de begroting van het onlangs gesneuvelde college moeten worden aangepast. Dat betekent weer dat die niet binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn kan worden goedgekeurd. De verkenner maant de partijen daarom tot spoed. Het is van belang, zegt hij, dat ze 'zo spoedig mogelijk' overeenstemming bereiken over een ontwerpbegroting, zodat die nog dit jaar kan worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Ter harte

De vijf partijen nemen dat advies ter harte en beginnen nog vandaag gesprekken, schrijft VVD-leider en wethouder Boudewijn Revis aan de gemeenteraad. Die onderhandelingen worden ook begeleid door De Bruijn, die daarmee informateur wordt.