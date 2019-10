Coalitie Den Haag wil snel een 'stevig akkoord' voor 'eerlijke stad'

Collegepartij D66 'kijkt ernaar uit' om met nieuwkomers CDA en PvdA een nieuw volledig stadsbestuur te vormen met een 'stevig akkoord'. PvdA wil zich daarbij 'hard maken voor een eerlijke stad'. Maar volgens de grootste partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos is de nieuwe combinatie 'een ramp voor de stad'. En de Haagse Stadspartij, die vorige periode een wethouder leverde, vindt dat wel erg makkelijk een keuze wordt gemaakt voor 'the usal suspects'.

De eerste reacties op de start van de onderhandelingen voor een nieuw college van burgemeester en wethouders van Den Haag, zoals verkenner Tom de Bruijn heeft voorgesteld, volgen precies de politiek lijnen. Optimisme aan de kant van de gesprekspartners, venijn aan de kant van de oppositie, die nu wordt geleid door de afgedankte partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos.

Het Haagse stadsbestuur viel uiteen nadat de rijksrecherche twee weken geleden een inval deed op het stadhuis en bij twee wethouders van die grootste partij in de gemeenteraad, Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan corruptie en schending van hun ambtsgeheim. Toen hun partij geen afstand nam van de wethouders zegden de drie andere collegepartijen VVD, D66 en GroenLinks het vertrouwen op in Groep de Mos.

PvdA: ‘Eerlijke stad met meer oog voor ouderen, kinderen en woningzoekers’

Fractieleider Martijn Balster van de Haagse PvdA (drie zetels) is één van de nieuwkomers die in plaats van Groep de Mos vandaag aanschuift voor het vormen van een nieuw stadsbestuur. 'Goede zorg voor onze ouderen, een steuntje in de rug voor kinderen die het nodig hebben, betaalbare en fatsoenlijke woningen, het opknappen van onze wijken', zegt Balster over zijn belangrijkste punten. 'Er is ongelooflijk veel werk te verzetten voor Den Haag. Daar gaan we graag het gesprek over aan.'

De sociaaldemocraten gaan niet zonder meer meebesturen, aldus Balster: 'We hebben stevig oppositie gevoerd de afgelopen tijd. Niet voor niets. Er zijn echt meer betaalbare woningen nodig. Ook mogen de financiële tekorten die de stad heeft niet worden afgewenteld op de meest kwetsbare bewoners. Wij gaan ons tijdens de onderhandelingen hard maken voor een eerlijke stad.'

CDA: 'Constructieve samenwerking met oppositie'

Ook de fractie van het CDA in de Haagse gemeenteraad zorgt met zijn drie zetels dat de nieuwe coalitie een meerderheid heeft in de raad. Het CDA zegt nadrukkelijk zich te willen inspannen voor een betere bestuurscultuur, waarbij coalitie en oppositie meer samenwerken. 'In deze turbulente tijden is het voor het stadsbestuur nodig dat de rust terugkeert', aldus het CDA op de eigen website.

'Het CDA is zich er zeer van bewust dat het hiervoor ook van belang is dat de bestuurscultuur op het stadhuis zich meer dan voorheen zal moeten gaan richten op een constructieve samenwerking tussen coalitie en oppositie. Het CDA wil daar graag een bijdrage aan leveren.'

D66: 'Groot draagvlak', GroenLinks: 'Stabiel stadsbestuur'

D66-wethouder en partijleider Robert van Asten is blij dat CDA en PvdA komen helpen: 'Den Haag verdient een nieuw volledig college met een stevig akkoord. Er zijn genoeg uitdagingen voor de stad. D66 kijkt ernaar uit die met deze partijen samen op te pakken. Met een akkoord dat kan rekenen op groot draagvlak in de raad, zodat we weer door kunnen met het mooier en sterker maken van de stad.'

GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns vindt dat de nieuwe combinatie garant staat voor een 'bestendige samenwerking'. De onderhandelingen moeten wat hem betreft een 'open proces' waarbij alles besproken kan worden, maar wel snel graag: 'Zo zorgen we voor continuïteit en hoeft Den Haag niet te lang te wachten op een nieuw, robuust stadsbestuur.'

Hart voor Den Haag/Groep de Mos: 'We houden ons hart vast'

'Niemand in de stad heeft hiervoor gekozen', zegt Arjen Dubbelaar, fractievoorzitter van Hart voor den Haag/Groep de Mos. 'Schaamteloos geeft de VVD steun aan een linkse minderheid om de stad te besturen. Dit is slecht voor de stad, want dit gaat onze inwoners geld kosten. We houden ons hart vast.'

De grootste partij in de gemeenteraad van Den Haag is door de overige drie collegepartijen VVD, D66 en GroenLinks buitenspel gezet. Dat is bizar, doet pijn en is niet nodig, vindt de partij zelf. Dubelaar denkt zelf aan 'de meest logische coalitie' zonder linkse partijen, maar met VVD, D66, CDA en 50Plus. En natuurlijk hijzelf: 'De grootste partij hoort in het stadsbestuur, dus wij komen graag aan tafel!'

Haagse Stadspartij: 'The usual suspects gaan regeren'

De Haagse Stadspartij zit tot anderhalf jaar geleden nog in de coalitie met VVD, D66 en PvdA. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller ziet in het advies van Tom de Bruijn een paar inhoudelijk belangrijke punten waarmee hij het eens is. Zoals het streven naar een integer stadsbestuur dat het welzijn van alle burgers voor ogen heeft en een meer open bestuurscultuur. 'Dat zijn terechte prioriteiten', stelt hij.

Maar hij heeft ook 'de nodige reserves'. Zo wijst hij erop dat de nieuwe coalitie kan bogen op een steun van 24 zetels van de 45 in in de Haagse raad. Mager, zegt Wijsmuller. En bovendien gaat het om partijen die in het verleden al vaak in het college zaten. 'Dit is de beoogde coalitie met de usual suspects. Dat wijst erop dat er meer van hetzelfde komt. Dat is wel jammer een brede coalitie met zes partijen was steviger geweest.'