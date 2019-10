Waarom wordt paardenpoep op straat niet opgeruimd?

Als het om paardenpoep en opruimplicht gaat, heeft ieder gemeente eigen regels opgenomen in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening). Eenduidig beleid is er in Nederland rond dit onderwerp niet en ook is er geen echte handhaving.

In Den Haag is er helemaal niets over vastgelegd. De gemeente laat weten dat er geen opruimplicht voor paardenpoep is omdat 'het opruimen van paardenmest door de berijder onveilige situaties in het verkeer kan veroorzaken'. 'Het paard moet namelijk eerst veilig worden gesteld voordat voldaan kan worden aan de opruimplicht.'

'Paardenpoep is geen structureel probleem'

Ook stelt de gemeente dat er in Den Haag relatief gezien weinig paarden rondlopen en dat overlast van paardenpoep ten opzichte van hondendrollen minder groot is qua geur, schadelijke bacteriën en de hoeveelheid uitwerpselen. Den Haag ziet paardenpoep dan ook niet als ‘een structureel probleem maar als lokale overlast.’

In de gemeente Alphen aan den Rijn denken ze daar iets anders over. Daar hebben ze wel enkele regels rond paardenpoep opgenomen in de APV. Zo staat in artikel 2:58a van de Alphense APV: 'De eigenaar of houder van een rij-, trek-, of lastdier is verplicht er voor te zorgen dat het dier zich niet van uitwerpselen ontdoet op alle, voor het openbaar verkeer openstaande, verharde delen van wegen op paden … '

Geen controle op opruimen paardenpoep

Toch blijkt de gemeente Alphen aan den Rijn in de praktijk niet te controleren op overtreding van dit artikel. 'Mocht een toezichthouder per toeval een overtreding constateren dan wordt er verzocht de uitwerpselen direct te verwijderen. Daarmee los je het probleem ter plaatse op', zo is de reactie van de gemeente.

De gemeente heeft in de APV geen sancties opgenomen die kunnen worden opgelegd als paardenbezitters zich niet aan de opruimregels voor paardenpoep houden. 'Als we een klacht ontvangen, wordt contact opgenomen met de dichtstbijzijnde manege om de regels aan te geven. We hebben de laatste jaren geen meldingen hierover ontvangen', staat in de schriftelijke verklaring.

'Berijders paarden hebben eigen verantwoordelijkheid'

Wilfred Franken is eigenaar van De Goudse Manege, waar zo'n 400 leden wekelijks op een paard zitten. Franken is van mening dat berijders van paarden een eigen verantwoording hebben als het gaat om het opruimen van paardenpoep, ook als een gemeente geen regels heeft opgenomen in de APV. Op zijn manege zijn er dan ook duidelijke afspraken gemaakt.

Zo houdt de instructrice bij een groepsrit altijd in de gaten of de paarden geen uitwerpselen laten vallen. Als dit wel het geval is dan wordt de poep naar de kant van de weg geschoven. Als er na het paardrijden het vermoeden bestaat dat er paardenpoep is blijven liggen, gaat het personeel met de fiets terug om het aan de kant te trekken, legt Franken uit. 'Dit doen we alleen binnen bewoond gebied en in recreatiegebieden zoals Goudse Hout, waar veel mensen last kunnen hebben van de uitwerpselen.'

Poepzak voor paarden

Overigens veroorzaakt paardenpoep minder overlast dan hondenpoep, vindt Franken. Niet alleen zijn er minder paarden en dus minder paardenstront, maar de samenstelling van de uitwerpselen is ook anders dan bij honden. 'Honden eten vaak vlees waardoor de substantie van hondendrollen stevig is. Paarden krijgen alleen hooi en brokken waardoor de uitwerpselen sneller uit elkaar vallen en wegspoelen met een regenbui.'

Franken is een jaar of vijf geleden als directeur van de Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra betrokken geweest bij de ontwikkeling van een zogenoemde poepzak. Een zak waarin de uitwerpselen van paarden kunnen worden opgevangen. Maar die poepzak is in de praktijk niet echt een groot succes, geeft Franken toe. ‘Voor een paard is het niet prettig als er zo'n zak met twee tot vijf kilo poep erin aan een zadel achter het dier hangt te bungelen.'

Wel poepzak bij aangespannen paarden

Op zijn manege wordt de paardenzak wel gebruikt bij paarden die aangespannen zijn, bijvoorbeeld aan een koets. 'We gebruiken die koetsen op de Goudse markt en bij trouwerijen en uitvaarten. Dan is de poepzak bevestigd aan de koets en dat werkt wel uitstekend.'

