Mevrouw Breek was Haagse seriemoordenaar: 'Ze stuurde haar man en zoon naar Auschwitz'

Het gezin van mevrouw Breek kan goed leven van oplichting. 'Haar man zag overal een manier om geld te verdienen, dat had zij ook. Ze is op een gegeven moment als waarzegster de kost gaan verdienen', vertelt Kim. Tijdens de Tweede Wereldoorlog geeft Johanna Breek joden aan. 'Daar kreeg je al gauw 15 gulden voor.'

Mevrouw Breek spaart daarin niemand. 'Een groot deel van haar schoonfamilie is door haar verraden, die zijn niet meer teruggekomen uit de kampen. Maar ook haar eerste man Philip Bremer en haar oudste zoon zijn slachtoffer van haar praktijken geworden. Beiden zijn in Auschwitz omgekomen.'

Mevrouw Breek en haar eerste man Philip Bremer

Gruwelijke moord

Maar mevrouw Breek heeft nog veel meer op haar kerfstok. 'Ze hertrouwde met een SS'er, maar wilde van hem af. Het overlijden van je man is lucratiever dan scheiden. Toen heeft ze haar schoonzoon een aanslag op hem laten doen, maar dat mislukte. Haar eigen poging lukte ook niet, dus uiteindelijk is ze toch van hem weggegaan.'

Voor haar derde man, een Haagse boekhandelaar, loopt het minder goed af. Hij wordt in 1958 op gruwelijke wijze om het leven gebracht in zijn winkel in de Weimarstraat. Mevrouw Breeks jongste zoon wordt veroordeeld voor de moord. 'Niemand kon zich indenken dat zo'n vrouw er iets mee te maken kon hebben. Maar ze spande mensen voor haar karretje en was buitengewoon goed in het manipuleren van mensen.'

Zoons emigreren

Een bizar levensverhaal, waar de historisch journalist per toeval op stuit. 'Ik kwam iets over de moord in de Weimarstraat tegen en ik woon daar om de hoek. Ik vond het een vreemd en schokkend verhaal, maar had het idee dat er iets niet klopte.' Ze besluit dieper te graven en zo komt er steeds meer aan het licht, zoals de verdenking van verraad.

Bij haar zoektocht krijgt ze hulp van de familie van mevrouw Breek, onder wie meerdere kleinkinderen uit Australië, Engeland en Nederland. 'Haar resterende zoons zijn uit angst geëmigreerd na de oorlog', legt Kim uit. 'Iedereen in de familie had een deel van de puzzel en ik heb die bij elkaar gelegd. Elk kleinkind had een geschiedenis te vertellen.'

Seriemoordenaar

Het resultaat is het boek Mevrouw Breek, dat zondag uitkomt. In de twee jaar dat Kim bezig is geweest met het project, komt ze tot de conclusie dat er nauwelijks positieve kanten aan de vrouw te vinden zijn. 'Ik zie haar als een seriemoordenaar. Dat is opvallend, want we kennen er daar maar één van in Nederland: gifmengster Goeie Mie. Ik ben wel blij dat het boek klaar is, twee jaar lang elke dag die gruwelijkheden...' vertelt de schrijfster.

Haar schatting is dat mevrouw Breek zo'n 24 moorden op haar geweten heeft. 'De familie denkt dat het meer is, ze schatten dat alleen al 35 joden door haar zijn aangegeven en dan komt de rest er nog bij.' Toch is de vrouw nooit veroordeeld. 'Ze is na de oorlog vrijgesproken voor verraad, omdat alleen haar kinderen het konden navertellen en de rest was dood. Maar door verschoningsrecht, haar kinderen hoefden niet tegen haar te getuigen, is ze vrijgesproken.'