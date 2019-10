Richard de Mos over beschuldigingen: 'Ze kunnen mijn rug op'

Richard de Mos zegt geen geld aan te hebben genomen in ruil voor het verlenen van vergunningen en wil terug de gemeenteraad in. De Haagse wethouder reageerde maandagavond in Pauw voor het eerst op het corruptieonderzoek. 'Ik herken me niet in de verdachtmakingen. Ze kunnen mijn rug op.'

De Mos en zijn partijgenoot en wethouder Rachid Guernaoui worden door het Openbaar Ministerie verdacht van ambtelijke corruptie, omkoping en het schenden van het ambtsgeheim. Een meerderheid van de gemeenteraad zei vervolgens het vertrouwen in beide wethouders op.

De Mos deed maandagavond zijn verhaal aan tafel bij Pauw, samen met zijn advocaat Peter Plasman, waar hij vertelde dat het niet goed met hem gaat. 'Opeens staat de rijksrecherche op de stoep en stort je hele leven in. Ik herken me niet in de verdachtmakingen. Ik ga woensdag mijn ontslag indienen, en dan ga ik mezelf terugvechten.'

'Ze kunnen mijn rug op'

De Mos verklaarde dat hij inderdaad geld aanneemt. 'We zijn een lokale partij zonder subsidie. Doorgaans probeer ik de partijkas goed te spekken. Met twee voorwaarden. Iedere cent gaat naar de partij. En als wethouder heb ik daar nooit wat voor gelaten of gedaan.' De wethouder noemt de verdenkingen dan ook onzin. 'Ze kunnen mijn rug op.'

Volgens advocaat Plasman is het nog onduidelijk waar ze zich tegen moeten verdedigen. 'Het zou kunnen dat ze denken dat mijn cliënt geld aanneemt, om vergunningen te kopen', aldus Plasman. 'Het lijkt het Operaverhaal te zijn.'

Zalencentrum Opera

Daarmee doelt de advocaat op Zalencentrum Opera, dat een van de vijf omstreden nachtontheffingen kreeg. Eigenaar Atilla Akyol zou de vergunning mogelijk hebben gekregen in ruil voor donaties aan Hart voor Den Haag/Groep de Mos. 'Dat is gewoon via de raad gegaan', zei De Mos daarop.

De Mos zei wel te hebben gezegd dat hij die informatie heeft gedeeld met zijn sponsor, 'mijn goede vriend Atilla', maar dat dat pas gebeurde nadat het besluit openbaar was gemaakt. Ook zegt De Mos dat niemand daarin is benadeeld. 'Er zijn vijf aanvragen geweest en er zijn ook vijf ontheffingen verleend.'

Opstaan

'We komen hier sterker uit', zegt De Mos over de situatie. 'Mijn naam is beschadigd en mijn partij ligt op de grond. Maar ik weet dat mijn kiezers en achterban er vertrouwen in hebben. Na vallen moet je opstaan en die tijd is aangebroken.'

