Rondleiding nieuwe Foodhallen: Dit moet vergeten Haagsche Bluf nieuw leven inblazen

Trots geeft Chong de Rijswijkse foodblogger een rondleiding. 'We hebben zelf ook bij alle tentjes geproefd, voordat ze bij ons kwamen', vertelt Chong terwijl Jody een bordje ceviche voorgezet krijgt bij de visbar, waarvan de naam simpelweg vertaald is in het Frans, Bar Pêche. 'Ik wil ook dat lokale ondernemers hier staan, en dit is er een voorbeeld van, want ze horen bij Bistro-Mer die in de Javastraat zit.'

Chong is de man die in Nederland het concept foodhall bracht. In 2014 opende hij in Amsterdam de Foodhallen waar kleine standjes verschillende hapjes aanbieden. Rotterdam volgde en nu is Den Haag aan de beurt. De stad waar hij ook in 2001 zijn opleiding aan de Hogere Hotelschool volgde. 'Vroeger kwamen we hier altijd winkelen in de Haagsche Bluf, toen was het een heel mooi gebied. En nu wordt het weer een mooi gebied en het is leuk om daar aan te kunnen bijdragen.'

Derde foodhall in Den Haag

In Den Haag is het de derde locatie waar een foodhall komt. In 2017 opende op het Anna van Buerenplein foodhall MingleMush de deuren met vijftien stands. Ook het veel bescheidener Hofhouse met vier foodcorners en twee bars is sinds 2017 open. Daarnaast is er in Den Haag een grote hoeveelheid all you can eat restaurants, waar meestal sushi of tapas op het menu staan en de klant weet hoeveel hij kwijt is aan het eten. Binnen dit aanbod moeten de Foodhallen in de Haagsche Bluf een plek veroveren.

Chong is ervan overtuigd dat dat gaat lukken. 'Dat heeft zeker ook te maken met beleving en live entertainment. Op dinsdag komen er bijvoorbeeld bandjes. Dat gecombineerd is dat je echt een avondje uit bent en niet even een hapje komt doen en na een half uurtje weer na buiten loopt. Die ervaring hebben we ook met onze andere foodhallen'.

Foodblogger Jody Mijts en Chong Chu van de Foodhallen | Beeld Omroep West

Oordeel foodblogger

En er wordt weer verder gelopen en geproefd. Taartjes, oesters, pasta. Er zijn twaalf eetstands in de Foodhallen, van Maleisisch, Vietnamees, falafelburgers, dim sum, sushi en pizza tot de zoetigheden van een patisseur. Die heeft een eigen versie van het toetje Haagsche Bluf op het menu staan. Jody reageert enthousiast. 'Er zijn genoeg Haagse smaken om te vertalen naar patisserie'.

'De eerste indruk is dat het er erg leuk uitziet, mooi vorm gegeven. Voor iedereen wat wils, wat zoets, wat hartigs', oordeelt Jody. 'Het is jammer dat ze nog niet vol zitten met klanten, maar ze zijn nog aan het proefdraaien.' De slotsom van de foodblogger is: 'Hoe meer mooie eettentjes om lekker te zitten in Den Haag, hoe beter.

Bewegwijzering

Chong is vol vertrouwen dat die klanten straks zijn Foodhallen weten te vinden. 'De Haagsche Bluf krijgt in zijn geheel een upgrade, met een hotel aan de overkant, alles is geschilderd, het binnenplein wordt betegeld. Er komt een duidelijke bewegwijzering aan de buitenkant, zodat de mensen weten dat er nieuwe dingen in de Haagsche Bluf gebeuren.'

Overzicht van het winkelgebied Haagsche Bluf | Beeld Omroep West

De Haagsche Bluf moest het paradepaardje van Den Haag worden, een klein intiem winkelgebied ingeklemd tussen de Vlamingstraat, de Venestraat, de Nieuwstraat en de Dagelijkse Groenmarkt. In de passage werden historische gevels nagebouwd, zoals het Pageshuis, dat sinds 1618 aan het Lange Voorhout staat. Het winkelgebied dat in 2001 openging, werd niet het succes waar de eigenaren op hadden gehoopt, winkels leidden een zieltogend bestaan. Nadat de eerste one-brand-stores - winkels die elk maar één merk kleding verkopen - Lacoste, Mango en Guess uit het gebied trokken kwam er een enkele pop-upstore, maar was er vooral veel leegstand.

Nu moet daar met de komst van de Foodhallen verandering in komen. Een klein voorschot werd in september al genomen toen het fameuze biefstukrestaurant Loetje, bekend om de in margarine gebakken ossenhaasbiefstuk, een vestiging opende.

