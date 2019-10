'Hij heeft de schijn tegen', oppositie over eventuele terugkeer Richard de Mos in raad

Richard de Mos wil als fractievoorzitter van Groep de Mos terug de Haagse gemeenteraad in. 'Het is zijn goed recht, maar ik weet niet of het verstandig is', zegt Robert Barker van Partij voor de Dieren op Radio West.

De Mos wordt, net als zijn partijgenoot Rachid Guernaoui, verdacht van ambtelijke corruptie, omkoping en het schenden van het ambtsgeheim. Een meerderheid van de gemeenteraad zegde nadat dit naar buiten kwam het vertrouwen in beide wethouders op. De Mos dient woensdag zijn ontslag in als wethouder. 'En dan ga ik mezelf terugvechten', zei De Mos maandagavond bij Pauw.

De Mos benadrukte dat hij zich 'niet herkent in de verdachtmakingen'. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij spreekt van een 'opmerkelijk tv-optreden, waarbij De Mos van presentator Jeroen Pauw alle ruimte kreeg om zijn verhaal te doen'. Hij snapt wel dat De Mos getergd en geschrokken is van wat hem is overkomen. 'Maar in mijn ogen heeft hij zelf een heel grote lamp in de kamer opgehangen en is hij daar keihard tegenaan gelopen. Dat is natuurlijk pijnlijk, maar het is ook heel dom. Wat er gebeurd is, is dat de zaken van het raadslid De Mos, het adviesbureau De Mos, partijleider De Mos en wethouder De Mos door elkaar zijn gaan lopen. Hij wil maar niet begrijpen dat je niet verschillende petten kunt dragen, dat je als wethouder van van iedere schijn van belangenverstrengeling verschoond dient te blijven.'

'Overtuigd van zijn eigen gelijk'

De kans dat De Mos daadwerkelijk terugkeert in de raad, acht Wijsmuller groot. 'Als een collega-raadslid van Groep De Mos bereid is zijn of haar plek af te staan, dan wordt er gekeken naar de kieslijst. Dan staat meneer De Mos als eerste aan de deur om die plek weer in te nemen. En hij heeft nu al duidelijk aangegeven dat hij dat wil.'

Martijn Balster van de Haagse PvdA zag een strijdbare De Mos. 'Hij is overtuigd van zijn gelijk', constateert hij. 'Dat is ook het lastige op dit moment: er is sprake van een verdénking. Een heel zware verdenking, maar hij heeft het recht op zijn weerwoord. Uiteindelijk zal het Openbaar Ministerie een aanklacht moeten formuleren en bewijslast moeten verzamelen en zal de rechter een oordeel vellen.'

'Je moet het zelf kunnen verantwoorden'

Dat De Mos terug wil keren in de gemeenteraad, noemt Balster 'zijn goed recht'. 'Dat is het complexe aan deze situatie. Als bestuurder moet je integriteit boven alles staan en is het aan het stadsbestuur en de gemeenteraad - die het stadsbestuur controleert - om daar een oordeel over te vormen. Als daarover getwijfeld wordt, bijvoorbeeld omdat iemand verdacht is, kan een wethouder niet aanblijven. Dat zag De Mos zelf ook in, want hij nam afstand van zijn functie. De andere partijen in het stadsbestuur hebben toen gezegd: wij hebben geen vertrouwen meer in de samenwerking met Groep De Mos. Daarom moesten Richard de Mos en Rachid Guernaoui terugtreden. Maar als gemeenteraadslid gaan de partijen hier zelf over. Dat is dus aan Groep De Mos. Zelfs met een veroordeling - en daar is nu zeker nog geen sprake van - kunnen raadsleden in de raad plaatsnemen. Dus ja, Richard de Mos kan er voor kiezen om terug te keren in de gemeenteraad.'

Ook Robert Barker van de Partij voor de Dieren benadrukt dat het De Mos' goed recht is om weer raadslid te worden. 'Maar ik weet niet of het verstandig is. Je hebt natuurlijk te maken met een verdenking en een onderzoek dat naar je loopt. Je bent uiteraard onschuldig tot het tegendeel bewezen is, maar je moet het zelf kunnen verantwoorden. Eigenlijk heb je de schijn in dit soort zaken niet echt mee - dus ik weet niet of het verstandig is - maar dat is aan hem en zijn partij.'