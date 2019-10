Haagse obermishandelaars in hoger beroep veroordeeld tot 5,5 en 5 jaar cel

De Haagse broers Armin N. en Arash N. hebben dinsdagmiddag in hoger beroep 5,5 en 5 jaar cel gehad voor het mishandelen van een ober in Praag. Het hof acht zware mishandeling bewezen. Ook mogen de mannen Tsjechiƫ tien jaar lang niet meer in.

Justitie in Tsjechië verdenkt de broers Armin N. en Arash N. van poging tot moord. De broers waren vorig jaar april met een groep van in totaal zeven vrienden in de Tsjechische hoofdstad om het vrijgezellenfeest van een van de mannen te vieren. Twee vrienden kregen ruzie met het personeel van een restaurant omdat ze op het terras zelf meegenomen bier dronken.

De ruzie liep uit de hand. De toegesnelde ober Miroslav Vitek werd zo zwaar afgetuigd dat hij onder meer een gebroken oogkas, een gebroken kaak en een verbrijzelde enkel opliep. Het hof oordeelde dat de broers hem een schadevergoeding van omgerekend bijna 70.000 euro moeten betalen.

Deskundigen

In april werden de broers veroordeeld tot vijf en zes jaar cel. Zowel het OM als de broers gingen in hoger beroep tegen dat vonnis. Twee weken geleden werd de behandeling van de zaak uitgesteld omdat een van de medisch deskundigen niet was verschenen. Eerder werd er al een derde specialist benoemd omdat de twee andere deskundigen het niet met elkaar eens waren.

De zaak werd dinsdagochtend hervat. Het OM eiste acht en negen jaar cel. Armin kreeg opnieuw de zwaarste straf opgelegd, namelijk 5,5 jaar. Er wordt hem ook nog een ander geweldsdelict verweten, namelijk een vechtpartijtje in een disco de avond voor het incident met de ober. Hij vertelde het hof dat hij veel spijt heeft.

Cassatie

Nu de straf onherroepelijk is, kunnen de broers ervoor kiezen om deze in Nederland uit te zitten. Echter, hun advocaten gaven na afloop aan mogelijk een reden voor cassatie te zien. 'Ze zijn opgelucht dat het geen hogere straf is, maar we denken dat een deel van het letsel door de val komt die de ober voor het gevecht maakte. Daarom overwegen we cassatie', aldus de advocaat na afloop. Hij gaat dat met de broers bespreken.

In cassatie wordt alleen naar procedurele fouten gekeken, de zaak wordt niet opnieuw behandeld.