Houd rekening met vertraging vanwege boerenprotest: 'Met zoveel mogelijk naar Den Haag'

Tijdens de eerste demonstratie op 1 oktober was het de drukste ochtendspits ooit met meer dan 1.100 kilometer file. Ook liep het verkeer op de toevoerwegen en het stadsverkeer volledig vast.

Rijkswaterstaat zet morgen meer personeel in om het verkeer op de snelwegen goed en veilig te laten verlopen. 'Dan moet je denken aan meer weginspecteurs en communicatiemedewerkers', zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. 'De hoeveelheid extra inzet is meer dan op twee handen te tellen is.' Automobilisten krijgen vanaf dinsdagmiddag via de borden langs snelwegen al een waarschuwing voor de verwachte verkeersdrukte.'

'Tractors verboden op de snelweg'

'De boeren mogen niet met tractors de snelweg oprijden. Ze zouden daar een ontheffing voor moeten aanvragen. Want je moet minimaal 60 kilometer per uur rijden op de rijkswegen en ze gaan maar 50. Tot nu toe hebben ze niets aangevraagd', zegt de woordvoerder van Rijkswaterstaat. Zodra ze de snelweg opkomen, zullen we op de borden aangeven dat de trekkers op de rechterbaan moeten rijden.

'Als de boeren zich daar niet aan houden, wordt er een weginspecteur ingezet om de trekkers te begeleiden', zegt de woordvoerder. 'Een andere maatregel is dat we de snelheid verlagen, zodat het verschil in snelheid met het andere verkeer minder groot wordt.'

Omleidingen tram

De HTM laat weten goed voorbereid te zijn op het protest. 'We doen wat we kunnen binnen de mogelijkheden. We proberen mensen zo dicht mogelijk bij het centrum te brengen, al moet dat met omleidingen en eventuele vertragingen.' Via camera's wordt meegekeken wat de situatie is, zodat bestuurders actuele informatie doorkrijgen over de beste routes. Het vervoersbedrijf adviseert reizigers om de actuele reisinformatie te raadplegen en te rekenen op vertraging.

Minister Grappenhaus van Veiligheid en Justitie heeft al aangegeven dat het Binnenhof voor de boeren verboden terrein is. 'Dat is hun duidelijk te kennen gegeven', zegt de minister. De gemeente heeft gezegd dat de demonstratie op de Koekamp wordt gehouden. Het ontbijt dat de boeren willen uitdelen vindt plaats op de Lange Vijverberg, daar zijn voertuigen verboden.

'Met zoveel mogelijk erheen'

De boeren mogen geen giertanks of strokhakselaars meenemen naar Den Haag. 'Maar er is geen beperking van het aantal traktoren in Den Haag. 'Ik zeg met zoveel mogelijk erheen!', zegt melkveehouder Peter Roeleveld uit Nieuwveen.

De boeren beginnen hun protest door om 9.00 uur met traktoren naar het onderzoeksinstituut RIVM in Bilthoven te rijden. Daarna gaan de boeren om 12.00 uur naar Den Haag. 'Ik haak met een groepje van zo'n zes boeren aan bij Bodegraven. Het is nog even afwachten of we binnendoor gaan of over de snelweg,' zegt Roeleveld. 'Ik vermoed dat we via de A12 gaan, maar dat is nog niet zeker. 'Het overleg met de politie is goed, ze werken netjes mee', zegt de melkveehouder. De politie zal de boeren op de trekkers begeleiden op hun route.

'17.00 uur weer thuis bij de koeien'

Het is nog niet duidelijk tot hoe laat de demonstratie in Den Haag duurt. 'Ik ga ervan uit dat ik om 17.00 uur weer thuis bij de koeien ben. Anders gaat het niet goed,' zegt Roeleveld. 'Mijn vrouw blijft dan misschien in Den Haag, of ze gaat de volgende dag weer. We moeten nu de druk op de ketel houden. Er moet wat gebeuren met het beleid, anders loopt de politiek over ons heen', roept de meeveehouder strijdlustig.

Voor donderdag heeft de organisator van het boerenprotest Farmers Defence Force een ontbijt gepland naast het Binnenhof. Daarmee willen ze de bewoners van Den Haag verwennen als goedmakertje voor de overlast.

