Tien jaar cel geëist tegen Hagenaar voor drugssmokkel in vis

De 49-jarige Joao C. uit Den Haag moet, als het aan justitie ligt, tien jaar de cel in voor de smokkel van 1.125 kilo cocaïne. De drugs waren verstopt in een partij vis, die werd binnengesmokkeld via de Rotterdamse haven. Naast de Hagenaar stonden nog zes verdachten terecht, tegen hen eiste justitie straffen variërend van zes tot negen jaar.

De coke, met een straatwaarde van zo'n 22 miljoen euro, zat verstopt in drie containers met heek, een witvis, afkomstig uit Ecuador. De lading werd in juli vorig jaar gevonden door de Rotterdamse politie na een tip uit de Verenigde Staten. De containers werden gevolgd naar een loods in Zaandam. Daar werd een inval gedaan. Op dat moment waren de verdachten bezig om de drugs uit de bevroren vis te beitelen. Ze beweerden dat de vis voor de verkoop bestemd was, maar dat gelooft justitie niet omdat de containers bij een buitentemperatuur van 25 graden in een ongekoelde loods stonden.

Behalve in de loods in Zaandam deed de politie destijds ook invallen in bedrijfspanden van verdachte C. in Rijswijk en Alphen aan den Rijn, zijn huis in Den Haag en een caravan in Bergambacht. In de loods in Rijswijk werden grondstoffen voor synthetische drugs en crystal meth gevonden. Daarvoor eist justitie geen straf tegen C., omdat de loods door meerdere mensen werd gebruikt en niet kan worden bewezen dat C. van deze drugs wist.

Vis voor dierentuin

De overige verdachten komen uit Tiel, Gorinchem, Albanië en de VS. De Gorkummer was de huurder van de loods in Zaandam. Hij is eerder veroordeeld geweest voor drugsmisdrijven. Tegen hem is negen jaar geëist. De uitspraak is op 8 november.

De vis kwam nog goed terecht, nadat de politie de drugs eruit gehaald: verschillende dierentuinen kregen partijen heek cadeau om te voeren aan de pinguïns, zeehonden en dolfijnen.