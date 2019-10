Beschieting van Rijswijkse kapperszaak is gefilmd

De beschieting van kapperszaak Empire Barberz aan de Lindelaan in Rijswijk is gefilmd. Eind augustus werden er acht kogels op de zaak afgevuurd met een automatisch wapen. De politie is op zoek naar de schutter en naar informatie over het motief. Mogelijk heeft het te maken met een ruzie over kappersstoelen.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 15 oktober. Meer zaken zijn hier te vinden.

De schietpartij vindt plaats in de nacht van donderdag 29 op vrijdag 30 augustus rond 2.10 uur. De schutter komt aanlopen, gaat midden op de weg staan en schiet meerdere keren op de gevel van de kapperszaak. De kogels dringen tot ver in de winkel door. Er ontstaat kortsluiting en een klein brandje, maar dat dooft al snel. De burgemeester van Rijswijk besluit om de kapperszaak voor drie maanden te sluiten.

De schutter is een man van gemiddelde lengte. Hij draagt donkere bovenkleding en een lichtere broek, mogelijk een grijze trainingsbroek. Hij lijkt ook iets roods te dragen. Hij vlucht na het beschieten weg door een steegje tegenover de winkel. Mogelijk heeft er op de Jan Tooroplaan een auto of scooter klaargestaan, waarmee hij richting de Burgemeester Elsenlaan is gevlucht. Wie de man voor, tijdens of na het schieten heeft gezien, wordt gevraagd zich te melden.

Vechtpartij om kappersstoelen

De politie houdt qua motief rekening met verschillende scenario's. Een mogelijke aanleiding is een vechtpartij die op zaterdag 18 mei plaatsvond bij de kapperszaak. Er speelde een conflict rond kappersstoelen. Een kapper uit Den Haag had acht stoelen geleverd aan de kapper in Rijswijk, maar hij wilde ze terug vanwege een meningsverschil over de betaling. De Haagse kapper en acht mannen zijn naar Rijswijk gekomen om de stoelen op te eisen.

Er vielen daarbij gewonden: één van de mannen heeft met een hoofdsteun van een stoel op iemand ingeslagen. De daders zijn opgepakt en op vrijdag 30 augustus, de dag van de beschieting, vond de rechtszaak plaats. Uit buurtonderzoek komt naar voren dat het motief ook zou kunnen liggen in een conflict in de relationele sfeer. De politie is daarom nog op zoek naar meer informatie over het motief voor de beschieting.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem