Merkbrillen ter waarde van 3.400 euro gestolen in Wateringen en Den Haag

Een man is drie keer op pad geweest om dure merkbrillen te stelen. Hij heeft toegeslagen bij Linneweever in Wateringen en bij Hudson's Bay in Den Haag. De buit: 19 brillen met een waarde van bijna 3.400 euro.

De eerste diefstal is op zaterdag 3 augustus bij Linneweever aan de Herenstraat in Wateringen. De man komt binnen en neemt eerst een kijkje bij de rekken met brillen. Hij heeft een plastic tas van Sport 2000 bij zich, die vermoedelijk is geprepareerd om ervoor te zorgen dat het alarm niet afgaat als er beveiligde spullen in zitten.

Hij stopt eerst een bril van het merk Chanel in zijn broekzak en laat er daarna nog twee in zijn tas verdwijnen. Vervolgens loopt hij de winkel uit. Buiten stapt hij aan de bestuurderskant in een zilvergrijze personenauto en die rijdt weg. Mogelijk is er dus sprake van een handlanger.

Diefstallen bij Hudson's Bay

Op vrijdag 30 augustus en zondag 15 september is de man bij Hudson's Bay aan de Grote Marktstraat in Den Haag. Hier zijn de beste beelden van hem gemaakt. Ook hier heeft hij de rode plastic tas bij zich. In totaal stopt hij daar 16 brillen van het merk Tommy Hilfiger in en hij loopt naar buiten zonder dat het alarm afgaat.

Herkent u de man?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem