Vrouw steelt twee keer pakken babymelkpoeder bij Albert Heijn

Een vrouw is twee keer gefilmd terwijl ze pakken babymelkpoeder steelt bij Albert Heijn in Zoetermeer. Beide keren stopt ze verschillende pakken in haar tas en loopt ze zonder te betalen de winkel uit.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 15 oktober. Meer zaken zijn hier te vinden.

De eerste diefstal is op zaterdag 21 september bij de supermarkt aan het Middelwaard. De vrouw pakt met korte tussenpozen zes pakken Nutrilon uit het schap en stopt die in haar tas. Vervolgens zet ze haar mandje weg en loopt langs de kassa naar buiten. Op maandag 7 oktober is ze terug. Nu neemt ze vier pakken babymelkpoeder mee. Op camerabeelden is te zien dat ze de pakken in haar mandje legt en ze in een ander pad in haar tas stopt.

Vorige week werden in Team West ook beelden getoond van een diefstal van babymelkpoeder bij dezelfde supermarkt. De man die daarvoor wordt gezocht, is nog niet herkend. De politie weet nog niet of er een verband is tussen de diefstallen.

Herkent u de verdachte?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem